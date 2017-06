Lauri Markkanen varattiin seitsemäntenä NBA:n varaustilaisuudessa - huhujen mukaan siirtyy Chicago Bullsiin

Koripalloilija Lauri Markkanen on varattu seitsemäntenä pelaajana NBA-liigan varaustilaisuudessa. Hänet valitsi Minnesota Timberwolves. Markkanen on seitsemäs suomalainen, joka on ikinä varattu NBA:han.

20-vuotias ja 213-senttinen Markkanen teki historiaa, sillä hänestä tuli NBA:han pienimmällä numerolla valittu suomalainen. Suomalaisista aiemmin vain Petteri Koponen on valittu NBA:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella. Hänet valittiin ensimmäisen kierroksen viimeisellä vuorolla vuonna 2007.

NBA:han on aiemmin varattu kuusi suomalaispelaajaa: Erik Murphy, Koponen, Hanno Möttölä, Timo Saarelainen, Kalevi Sarkalahti ja Kari Liimo.

Markkanen on pelannut viime vuoden Arizonan yliopistojoukkueessa.

NBA:n varaustilaisuus käydään New Yorkissa.

Koripalloliitto Twitterissä: Siirtyy Chicagoon

Pian Markkasen valinnan jälkeen Suomen koripalloliitto tviittasi, että Markkanen lähtisi huhujen mukaan kuitenkin Chicago Bullsiin. Timberwolvesin ja Chicagon kerrotaan tehneen vaihtokauppasopimuksen, joka koskee Markkasen lisäksi Jimmy Butleria.