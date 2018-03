Lauri Markkanen ei pelaa Denveriä vastaan - jo viides peräkkäinen peli sivussa

NBA-koripalloliigan Chicago Bullsin suomalaistulokas Lauri Markkanen on jo viidennen peräkkäisen ottelun sivussa, kun Bulls kohtaa torstain vastaisena yönä Suomen aikaa kotipelissään Denver Nuggetsin.

Selkävaivaisen Markkasen ohella Bullsin aloitusviisikosta puuttuvat yhä myös takamiehet Kris Dunn ja Zach LaVine, kertoi Bulls-valmentaja Fred Hoiberg seuran radiojuontaja Chuck Swirskyntwitter-tilin mukaan.

Markkanen pelasi viimeksi 11. maaliskuuta Atlantaa vastaan. Hän on tällä kaudella pelannut 60 ottelua seuransa 70 ottelusta ja koonnut keskiarvoikseen 14,9 pistettä ja 7,6 levypalloa.

Bulls on voittanut tällä kaudella 24 ottelua ja hävinnyt 46, ja joukkue on NBA:n itälohkossa sijalla 12. Denverillä puolestaan on 38 voittoa ja 33 tappiota, ja se taistelee vielä pudotuspelipaikasta liigan länsilohkossa.

Bullsin seuraava ottelu Denver-pelin jälkeen on kotipeli Milwaukee Bucksia vastaan lauantain välisenä yönä Suomen aikaa.

Linkki juttuun