Meksikon MM-rallissa Toyotan suomalaiskuljettaja Jari-Matti Latvala on yhdeksäntenä, kun 19 erikoiskoetta on ajettu. Eroa rallia johtavaan Fordin ranskalaiskuljettaja Sebastien Ogieriin Latvalalla on liki 16 minuuttia.

Toisena rallissa on Citroenin brittikuljettaja Kris Meeke. Kolmossijaa pitää Hyundain Dani Sordo.

Kaikkien viiden suomalaiskuljettajan osalta rallin kärkisijahaaveet karisivat jo perjantaina keskeytyksiin.

Meksikon MM-ralli päättyy sunnuntai-iltana Suomen aikaa.