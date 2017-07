Lappilaisen perheen matkakaveri ravasi mojovat lomarahat

Outi Kajulan valmentama Topmar jatkoi Vermossa siitä mihin viime sunnuntaina Lahdessa jäi, kun keulassa ravannut tamma pisteli 4 000 euron arvoiseen ykköstilaan A.V. Marttilan Tammasarjassa.

Topmarin kahden ravatun voiton myötä on Kajuloiden lomakassa lihonut viikon sisään jo 6 000 euron verran. Yhdeksänvuotias Topmar voi taistella myöhemmin kesällä vielä suuremmista seteleistä, kun tamman kanssa tähdätään Vermon Kuninkuusraveihin ja taistoon ravikuningattaren tittelistä.

Ari Moilanen ohjasti keskiviikkona ensimmäistä kertaa Outija Eero Kajulan omistamaa tammaa. Menestysohjastaja näytti voittoisan kilpailun jälkeen vaativalle kuningatarkilpailulle vihreää valoa.

- Kyllä tällainen hevonen siihen kisaan kuuluu, kun kaikki juoksumatkat näin hyvin menee, Moilanen kehui ensituttavuuttaan.

Kykymenijän kuiva kausi päättyi

Jukka Torvisen ohjastama Stormysky palasi voittajakehään ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2015. Nopea lähtijä piti sisäradalta keulapaikan, jossa sai vetää avauskierroksen maltillista vauhtia.

Urallaan 17 kertaa voittanut Stormysky piti vastustajansa lopussa varmoin ottein kurissa.

- Vaikka hevosen tulokset ovat olleet mollivoittoisia, on tuntunut siltä, että hevonen on petrannut otteitaan starttien myötä. Ruunaan on uskottu vielä, Torvinen paljasti voittajahaastattelussa.

Teemu Keskitalon ajokki Precocious Pal oli illan teräsmies. Viisivuotias ruuna juoksi pitkällä matkalla keulassa, jossa sai matkan aikana painetta. Precocious Pal kesti kaiken ja piti varmaan voittoon Teräsmiesliigassa.

Antti Teivaisen ohjastama Korven Liideri oli kylmäveristen tasoitusajossa vakuuttava voittaja johtavan rinnalta. Teivainen voitti myös Mika Pellisen suojatin Lovetownin rattailla.

Kierros päättyi suursuosikki Creation Primeron ja ohjastaja Mika Forssin näyttävään keulavoittoon.

Kuudella oikein voitti 101,90 euroa. Viidellä sai 6,30 e.