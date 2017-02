Lappeen Riento kerää raha-apua suunnistajilta – pröystäileekö Jukolan viesti?

Viime kesän Jukolan viestin järjestänyt Lappeen Riento ry on lähettänyt kisaan osallistuneille suunnistusjoukkueille tilinumeron ja viestin, jossa se kertoo avuntarpeestaan. Lappee-Jukola järjestettiin kesäkuussa 2016 myrskysäässä, ja kisa aiheutti eteläkarjalaiselle yhdistykselle suuret taloudelliset tappiot.



– Ajatus avustamisesta tuli kilpailijoilta heti Jukolan jälkeen. Päätimme nyt lähestyä kaikkia osallistujia, jotka voivat halutessaan auttaa meitä. Urheilullisesti kilpailu oli onnistunut, mutta taloudellisesti viiden vuoden innokas työ ja 150 000 tunnin talkootyöpanos valuivat hukkaan, kertoo Lappeen Riento Oy:n johtokunnan puheenjohtaja Tapio Arola.



Lappeen Riennon mukaan samanlaista katastrofia Jukolan historia ei tunne. Vuonna 1981 Kytäjällä lensi kura, mutta kustannusrakenne oli silloin tuntuvasti keveämpi. Lappee-Jukolan menot olivat kisan kilpailujohtaja Juha Heimalan mukaan yli miljoona euroa.



– Sään oikkuihin on vaikea varautua. Minun mielestäni olisi syytä miettiä onko Jukola tapahtumana paisunut rakenteeltaan liian isoksi? Se on maailman suurin suunnistustapahtuma, mutta pitääkö puitteilla pröystäillä, Arola kysyy.



Arolan mukaan järjestelyjen laatutaso ja kustannusrakenne ovat nousseet vuosien saatossa, kun järjestäjät pyrkivät luomaan aina vain parempaa tapahtumaa.



– Suunnistuksen henkeen kuuluisivat trangiat, ei komeat rakenteet ja ravintolat, Arola arvostelee



Lappee-Jukolan toimitsijarekisterissä oli 2 016 nimeä ja kisaan ilmoittautui 17 576 suunnistajaa

Luvallinen ja läpinäkyvä keräys



Arola sanoo, että avustuskeräys on luvallinen ja luotettava.



– Kävimme asiaa läpi viranomaisten kanssa, ja suljettuna kampanjana se on mahdollista toteuttaa. Kerromme avoimesti aikanaan myös keräystuloksen ja varojen käytön, hän lisää.



Arola myöntää, että avustusanomus on poikkeuksellinen, mutta niin olivat olosuhteetkin. Myrskysade alkoi Lappee-Jukolassa lauantaina klo 12 ja kesti vuorokauden. Aurinko pilkahti sunnuntaina iltapäivällä. Sään vuoksi yleisömäärä jäi pieneksi ja paikalle tulleet viettivät tapahtumassa lyhyemmän ajan. Suunnistajatkaan eivät juuri käyttäneet järjestäjien palveluja.



Kisojen loppuraportissa arvioidaan, että Lappee-Jukolalta jäi tavoittamatta 15 000 ihmistä ja samalla saamatta noin 400 000–500 000 euroa.



Neuvottelut Suomen Suunnistusliiton kanssa jatkuvat



Lappeen Riento on Arolan mukaan onnistunut jo paikkaamaan yli 100 000 euron tappiota eikä viime kesän katastrofi olisi seuraa kaatanut.



Suomen Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki sanoo, että neuvottelut veloista ja maksuaikataulusta Lappeen Riennon kanssa jatkuvat tällä viikolla.



Arola toteaa, että yhdistys odotti saavansa Lappee-Jukolasta myös juniorityöhön 150 000 euroa, mutta niitä ei sään vuoksi saatu.



– Se on iso asia, Arola lisää.



Yhdistys on tehnyt ja tekee kiivaasti talkoita, mutta rahallisen tuen kerääminen n seudulla ei ole helppoa.



– Mediaan vetoavammat lajit ja jääkiekkoseura SaiPa taitavat kerätä liikenevät tuet, Arola murjaisee.