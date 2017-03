Lahden MM-kisojen lipunmyynti tökkäsi 20 000 lippua ennen maalia

Hiihtoliiton toiminnanjohtajalla Mika Kulmalalla on riittänyt huolta ja jännitettävää Lahden MM-kisoista. Hän on kannustanut kisapäivinä suomalaisia onnistumisiin. Lipunmyynnin kehitystä hän on tarkkaillut siitä saakka, kun se alkoi tammikuussa 2016.

Myynti jäi lopulta kymmenen prosenttia 200 000 lipun kipurajasta. Kisa-alueen oheismyynti, eli ruoka ja juoma, sujui silti niin, että Hiihtoliitto selviää riskistään siedettävästi. Tarkka lopputulos selvinnee vasta liiton tilikauden päättymisen aikoihin toukokuun lopussa.

MM-hankkeesta tuli liiton talouden kannalta tarpeettoman jännittävä kisojen tuotonjakosopimuksen takia. Se takaa riskittä Lahden Hiihtoseuralle 1,1 miljoonaa euroa ja Lahden kaupungille 900 000 euroa.

Hiihtoliitolle jäi tapahtuman 20 miljoonan euron budjetista 13 miljoonan vastuu.

- Riski on kahdeksan miljoonan vuosibudjetilla toimivan liiton sylissä, Kulmala korostaa ja kääntää puhuessaan päätään kuin ajatus olisi edelleen vaikea hyväksyä.

Paikkakunta vaikuttaa arvoihin

Keski-Euroopassa Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n suurtapahtumat järjestetään hiihto- ja matkailukeskuksissa, jotka hyötyvät kisojen näkyvyydestä aivan eri lailla kuin Lahti. Tapahtuman kokonaisvaikutus ymmärretään silloin konkreettisemmin.

Turistialueilla julkinen rahoitus on herkemmässä.

- Lahden kaupunki on tehnyt tapahtumaan liittyen mittavat investoinnit, jotka palvelevat jatkossa paikkakuntalaisia sekä muita tapahtumia. Me maksamme siitä kaupungille. Ulkomailla monissa paikoissa kaupungit maksavat saadakseen tällaiset kisat, Kulmala vertaa.

Kulmala katsoo, että järjestelyihin tarvitaan uusi malli.

- Kyse on siitä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan tehdä, jotta täällä nähdään myös tulevaisuudessa isoja arvokilpailuja. Enkä puhu pelkästään hiihtourheilusta, Kulmala pohtii.

- Talousvastuista koituvaa riskiä pitää jakaa laajemmalle, jotta lajiliitot uskaltavat lähteä tällaiseen hankkeeseen.

Uhka toteutui toissa syksynä. Hiihtoliitto kärsi Rukalla mahtitappiot, kun maailmancupin mäkikilpailu peruuntui.

MM-kisoissa vastuu oli moninkertainen.

- Jos vettä olisi satanut vaakatasossa koko kaksi viikkoa, Kulmala kauhistelee jatkamatta uhkakuvaa edes ajatuksena loppuun asti.

Se olisi ollut lamauttava isku lajin nuorisotyöhön ja myös huippu-urheiluun juuri olympiakauden alla.

Talousvaikutus on vaikea nähdä

Kulmalan mielestä suurtapahtumien nykyinen toteutusmalli on kestämätön.

Lahden kisoista pitäisi seurata 33-35 miljoonan talousvaikutus Lahden alueelle. Myös Lahden tv-näkyvyydellä pitäisi olla joku arvo.

- Riskin kapea jakautuminen on oikeasti huolenaihe. Sitä en osaa sanoa, miten tämä vastuuasia pitäisi toteuttaa, mutta sitä täytyy jatkossa pohtia ja kehittää.

Kulmalan mielestä yksi ongelma on se, että urheilutapahtuman tuotto ei näy sektorilla, jossa on tehty tapahtuman edellyttämät investoinnit.

- Pitäisi nähdä, että urheilutapahtuman järjestäminen on elinkeinotoimintaa. Sen ei pitäisi kilpailla kouluremontin kanssa, Kulmala havainnollistaa.

- Päättäjien on vaikea pitää urheilutapahtumaa järkevänä, jos he näkevät vain infrastruktuurin hyväksi tehdyt uhraukset. Kisojen tuotto ei näy kaupungin liikuntabudjetissa, josta kuitenkin suurin osa kuluista maksetaan.