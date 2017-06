Lahden MM-kisoista koitui miljoonatappiot Hiihtoliitolle - tuotonjakosopimus jätti talousriskit yksin liiton harteille

Lahden MM-hiihtojen järjestämisestä koitui Suomen Hiihtoliitolle 1,6 miljoonan euron tappiot. Tapahtuman budjetti oli 20,6 miljoonaa euroa.

MM-kisojen loppuraportti ja talousluvut esiteltiin tänään Helsingissä.

MM-kisojen lipunmyyntitavoite oli 250 000, mutta toteutuma oli 180 000 myytyä lippua. Lisäksi tulosta painoi turva-, liikenne- ja lisärakentamisesta koituneet menot, jotka menivät yli budjetoidun.

Hiihtoliitolle tapahtumasta teki taloudellisesti erityisen raskaan kisojen tuotonjakosopimus.

Hiihtoliiton edellisen johtokunnan laatima sopimus takasi Lahden Hiihtoseuralle 1,1 miljoonaa euroa ja Lahden kaupungille 900 000 euroa. Taloudellinen riski jäi käytännössä yksi Hiihtoliiton kannettavaksi.

Hiihtoliiton vuosibudjetti on noin 8 miljoonaa euroa eli MM-tappiot ovat 20 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta. Miten vastuista selvitään? Vai selvitäänkö?

– On selvää, että tämä vie vuosia, mutta selviämme kyllä. Tämä vaatii joustoja ja maksujärjestelyjä, mutta niistä on jo käyty rahoitusneuvotteluja hyvässä hengessä. Pitkällä aikavälillä talouttamme turvaavat kymmenen vuoden mediasopimus, vahvat maailmancup-tapahtumamme sekä kehittyvä kumppaniverkosto.

– Liitossa on toteutettu MM-kisojen jälkeen yt-menettely. Toimiston väki, noin kymmenen henkilöä, lomautettiin kuukaudeksi. Lisäksi osa valmentajista on luopunut lomarahoista silkasta solidaarisuudesta. Muista kuluistakin on nipistetty, mitä on pystytty, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala sanoi.

Toimenpiteellä saadaan enimmillään noin 200 000 euron säästö.

Helsingissä medialle esiteltiin loppuraportti, jonka mukaan MM-kisojen suorat taloudelliset vaikutukset olivat vähintään 25 miljoonaa euroa. MM-kisojen katsojista 96 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa kisakokemukseen.

91 prosenttia pääsylipuista oli ostettu etukäteen. Portilla myytyjen lippujen määrä jäi vähäiseksi, mikä kertoo nettiajan tuomasta muutoksesta.

Loppuraportissa kerrottiin myös MM-hiihtojen suomalaista urheilukulttuuria muokannut vaikutus.

Esimerkiksi kaikkia urheiluseuroja ja tapahtumajärjestäjiä kiusaava vapaalippukulttuuri saatiin Lahdessa kuriin. Lahden vuoden 2001 MM-kisoissa ilmaislippulaisia oli 129 000, tämän vuoden kisoissa määrä oli 15 000.