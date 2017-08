Kylmää vettä AC Oulun niskaan – sarjajumbona Ouluun matkustanut Gnistan vei pisteet

AC Oulun nousuhaaveet kokivat kolauksen lauantaina Raatissa, kun joukkue hävisi yllättäen Gnistanille maalein 1–2. Sarjajumbona Ouluun matkustanut iski voittoon tarvitut osumat jo avausjaksolla. Ensin isäntien maalivahdin Johannes Wentinin ohitti Teemu Pastila ja hetkeä myöhemmin Marcus Heimonen.



AC Oulu teki kaikkensa, mutta kahden maalin takaa-ajoasema oli liikaa toisella 45-minuuttisella. Alberto Alvarado Morinin nosti kotijoukkueen toiveta, kun hän onnistui maalinteossa 54. peliminuutilla. Se jäi kuitenkin AC Oulun ainoaksi osumaksi lauantaina.



AC Oulun eromatka sarjakärki TPS:n on nyt 12 pistettä. Toisena majaileva FC Honka on oululaisia kymmenen pistettä edellä, mutta joukkue on pelannut TPS:n tavoin kaksi ottelua enemmän kuin AC Oulu.



AC Oulun seuraava ottelu on ensi keskiviikkona, kun se kohtaa Oulun paikallistaistossa OPS:n.