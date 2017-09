Mäkihyppääjä Julia Kykkänen sijoittui toiseksi naisten kesä-gp-kiertueen kilpailussa Venäjän Tshaikovskissa. Kakkossija on Kykkäsen uran paras suoritus kesä-gp-kiertueella.

Kykkänen keräsi 93 ja 95 metriä kantaneilla hypyillään yhteispisteet 215,3. Ylivoimaiseen voittoon ylsi Japanin Sara Takanashi, jonka pistesaldo oli 246,3.

- Aika lailla kaikki oli kohdillaan karsinta- ja kisahypyissä. Nyt sain kisaankin kaksi hyvää hyppyä. Eilen treeneissä oli vielä hakemista asennon kanssa, Kykkänen sanoi tiedotteessa.

Takanashi on kiertueen kokonaisjohdossa, kun takana on neljä kilpailua. Hän on kerännyt 280 pistettä.

Japanilaisilla on kaksoisjohto, sillä 220 pistettä napannut Yuki Ito on toisena. Yhteensä 127 pistettä kerännyt Kykkänen on kuudentena.

Naiset hyppäävät Tshaikovskissa normaalimäestä myös huomenna.

Alamommo onnistui

Suomalaiset mäkimiehet Andreas Alamommo ja Eetu Nousiainen ylsivät 20 parhaan joukkoon mäkihypyn kesä-GP-sarjan kilpailussa Tshaikovskissa. Alamommo sijoittui 127 ja 133 metrin hypyillä kilpailussa 11:nneksi. Nousiainen oli 20:s, hänen hyppynsä kantoivat 121,5 ja 129 metriä.

Sarjan edellisessä kilpailussa kymmenenneksi sijoittunut Antti Aalto epäonnistui. Hän pääsi HS140 metrin mäessä vain 114 metriin ja karsiutui kilpailun toiselta kierrokselta.

Aalto on silti GP-sarjan kokonaispisteissä paras suomalainen. Hän on sijalla 27 ennen sarjan kolmea jäljellä olevaa kilpailua.

Slovenian Anze Lanisek voitti Tshaikovskin kilpailun ennen Venäjän yllätysmiehiä Jevgeni Klimovia ja Denis Kornilovia. Lanisek ponnisti tänään 129 ja 143 metrin hypyt.

Kesä-GP-sarjaa johtaa edelleen Puolan Dawid Kubacki, joka voitti kesäkiertueen kolme ensimmäistä kilpailua.