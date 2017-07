Kuninkuusravikilpailujen osallistujat valittu

Keskiviikkona pidetyssä kokouksessa valittiin ravimaailman vuoden kohokohdan eli kuninkuusravikilpailun osallistujat.

Tuttuja menestysnimiä aiemmilta vuosilta ovat A.T. Visku, Camri, Elias Intomieli, Jokivarren Kunkku, Köppinen, Metkutus, Vieskerin Valo ja Välähdys.

Ensikertalaisina mukaan pääsivät Costello, Veeran Turo, Vixen ja Välkyn Tuisku. Ensimmäisenä varahevosena oriiden kilpailuun on Rapin Aatos ja toisena Rokin Maxi.

Kotirataa Vermoa oriiden joukossa edustaa vuoden 2014 ravikuningas Köppinen. Myös ravikuningas mallia 2015 Jokivarren Kunkku tavoittelee seppelettä. Kuninkuus vaihtuu Vermossa joka tapauksessa, sillä hallitsevan ravikuninkaan Vitterin tiimi ilmoitti jo aiemmin sen joutuvan jäämään terveydellisistä syistä pois tämän vuoden kisasta.

Hippoksen tiedottaja Ilkka Nisula odottaa kilpailusta jännittävää.

- Taustalla on suuria tarinoita. Esimerkiksi Camri loukkaantui keväällä, mutta teki upean comebackin ja voitti Suurmestaruuden Mikkelissä St Michel-suurkilpailuviikonloppuna. Costello puolestaan on väsymättömänä tehnyt huippusuorituksia koko alkukauden, ja Vieskerin Valo tehnyt 21-tuloksen lisäksi kovia kirejä. Viime vuonna ensi kertaa osallistunut Välähdys on hallitseva Nordic King ja yksi lahjakkaimpia hevosia maassamme.

Tammojen kilvanajoihin osallistuvat Akaasia, Carmela, Eicku, Fortunatar, Juliette Lax, Pörnä-Tyttö, R.R. Ruskariina, Saaga S, Taruntuuli, Topmar, Vieskerin Virva ja Virin Camilla.

Peräti seitsemän osallistujaa on ensikertalaisia. Topmar lennähti tietoisuuteen kahdella perättäisellä voitollaan, Lahden Jokimaalla mailin matkalla ja Vermossa 3100 metrillä.

- Tunnetta tulevassa viikonlopussa riittää. Esimerkiksi Taruntuuli liikuttaa monia, kun sen taustavoima, hiljattain edesmennyt Heikki Taipale ei ole näkemässä tätä. Akaasia ja ”Vaari”, Markku Hietanen menivät hienoilla suorituksillaan sydämiin jo viime vuonna”, kommentoi Nisula.