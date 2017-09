Kroatia lohkokärkeen nihkeällä Kosovo-voitolla

Kroatia nousi kärkeen ja kiinni suoraan MM-lopputurnauspaikkaan, kun se kaatoi Euroopan MM-karsintojen Suomen lohkon eli lohko I:n pelissä Kosovon 1-0. Eilen 22. minuutilla sääolojen takia kesken jäänyt ottelu pelattiin tänään loppuun Zagrebissa.

Lohkojumbo Kosovo pisti isäntänsä tiukille, mutta Domagoj Vidan puskumaali Luka Modricin vapaapotkusta 74. minuutilla riitti Kroatialle kolmeen pisteeseen. Kroatialla on seitsemän kierroksen jälkeen 16 pistettä ja eilen Turkin voittaneella Ukrainalla 14. Suomelle Tampereella eilen hävinnyt Islanti on 13 pisteessä ja Turkilla on pisteitä 11.

Kierroksia on pelaamatta vielä kolme. Ensimmäinen niistä otellaan tiistai-iltana, jolloin Islanti kohtaa kotonaan Ukrainan ja Turkki kotonaan Kroatian. Jumbofinaalissa kohtaavat Kosovo (koossa 1 piste) ja Suomi (4 pistettä) Albanian Shkoderissa pelattavassa ottelussa.