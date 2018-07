Kouvolan Korhonen voitti kaksintaistelun - Sotkamo jäi kärkijoukkueen jalkoihin

Lippo voitti suurimman mestarisuosikki Kouvolan hienosti ennen kuin joukkue levisi Salovaaran katiskaan Kempeleeseen. Sotkamon Jymy ei pärjännyt Kouvolalle. Lippo on antanut Kempeleelle ja Sotkamolle 6 avainpelaajaa. Oikea Lippo oli huippujoukkue, tämä nykyinen ei ole sama perinteikäs joukkue.

Lipon junioreille ja uskollisille pelaajille Kiitos tästä kesästä, yhdessä on tuskaa koettu. Liskot on jättäneet seuran.

Pesäpallon seuranta päättyy minulta yli 30 vuoden uskollisen seurannan jälkeen.

Alueelta ei löydy joukkuetta, joka vastaa minun käsitystä huippu urheilusta ja Oululaisen urheilun vihaaja(t) ei kuulu siihen kuin viimeisenä innokkaine kommentoijineen ja pelissä räksyttäjineen, tähän ei tule muutosta.