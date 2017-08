Kouluratsastaja Mikaela Lindh vetäytyy EM-kisoista

Suomalainen kouluratsastaja Mikaela Lindh ei pysty osallistumaan hevosellaan Bellissimo L Göteborgissa käytäviin ratsastuksen EM-kisoihin. Ratsukon oli tarkoitus olla mukana joukkuekisassa tänään.

- Hevonen on ilmeisesti kolauttanut kisapaikalla oikean etujalkansa, ja siinä on pienen tulehduksen oireita. En halua ottaa Bellissimon kanssa mitään riskejä, sillä se on suuri tulevaisuuden hevonen. Tämä on urheilullisesti ja hevosen hyvinvoinnin kannalta ainoa oikea päätös, Lindh kertoi tiedotteessa.

Lindh on edustanut Suomea useaan otteeseen arvokisatasolla, muun muassa Lontoon olympialaisissa vuonna 2012.