Kotkaniemi haluaa NHL:n parhaaksi ja liigamestaruuden Ässissä - kumpaa tavoitellaan ensin?

Jos Porin Ässien liigajoukkueessa menneellä kaudella debytoineelle Jesperi Kotkaniemelle olisi runkosarjan alussa kerrottu, että ennen täysi-ikäistymistään hänellä olisi allekirjoitettuna NHL-sopimus, hän olisi yllättynyt.

- Eihän tällaista osaa koskaan varmaksi odottaa, vaikka hyvä toki, että ura menee eteenpäin, Kotkaniemi sanoo.

Montreal Canadiens varasi kesäkuussa NHL:n varaustilaisuudessa tuolloin vielä 17-vuotiaan Kotkaniemen kolmannella vuorolla. Heinäkuun alussa seura puolestaan ilmoitti solmineensa kolmivuotisen tulokassopimuksen keskushyökkääjän kanssa. Draftia ja sopimusta edelsi lupaava debyyttikausi Ässissä ja avainrooli alle 18-vuotiaiden MM-kultajoukkueessa.

Perjantaina 18 vuotta täyttänyt suomalaislupaus vakuutti jo varaustilaisuuden jälkeen, että jalat pysyvät maassa, eikä hiljattain allekirjoitettu sopimuskaan näytä muuttaneen tilannetta.

- Aika normaalilta tämä edelleen tuntuu, ei ole niin sanotusti hetkauttanut siinä mielessä. Kanapastaa syön edelleen kotona, Kotkaniemi sanoo.

Jääkiekkoa ja lukio-opintoja

Muun muassa Pittsburghin venäläistähti Jevgeni Malkiniin ja 13 kautta Montrealissa pelanneeseen Saku Koivuun verratulla Kotkaniemellä on kaksi selkeää tavoitetta: olla jonain päivänä NHL:n paras pelaaja ja voittaa liigamestaruus Ässissä. Syksy näyttää, kumpaa Kotkaniemi tavoittelee ensin.

- Lähden syyskuussa Montrealiin hakemaan pelipaikkaa, ja jos ei vielä irtoa, katsotaan, jäänkö sinne pelaamaan muuta sarjaa vai tulenko Suomeen.

Kotkaniemen isän Mikael Kotkaniemen valmentaman Ässien kanssa Jesperillä on vielä kaksi vuotta sopimusta jäljellä. On kuitenkin selvää, että Montreal lyö tahdit sille, missä ja miten ikäluokkansa parhaimpiin keskushyökkääjiin lueteltu suomalaislupaus pelaa. Johtoportaan suunnalta viesti on ollut kannustava.

Kävi miten kävi, lukio-opintojaan porilainen ei ainakaan toistaiseksi aio laittaa tauolle.

- Koulu on tullut hyvin vastaan. Treenien jälkeen kun käyn muutaman tunnin opiskelemassa, se toimii aika hyvin. Paljon omatoimista opiskelua on ollut ja tulee olemaan, abivuotta syksyllä aloittava Kotkaniemi sanoo.

Fanit kyseenalaistaneet valinnan

Kotkaniemi sai tuntumaa innokkaana kiekkokylänä tunnettuun Montrealiin jo varaustilaisuuden jälkeisellä nuorten pelaajien leirillä.

- Tykkään, että eletään paikan sydämessä. Leirillä ollessani treenihalli oli täynnä. Kun parituhatta ihmistä oli kesäkuussa katsomassa treenejä, niin olihan se ihmeellistä. Siellä on ehkä perinteikkäimmät fanit ja halli koko maailmassa, hän kuvailee.

Varaustilaisuuden suomalaisyllättäjä tietää, että hänellä on voitettavanaan puolelleen ainakin joitain Montrealin faneja.

- Sen perusteella, mitä olen sosiaalisesta mediasta lukenut, kaikki eivät ole olleet tyytyväisiä valintaani. Mutta paljon on tullut myös viestiä, että kiva saada sut tänne. Niitä on ollut tosi kiva lukea.

Ennen syksyn pyöritystä Kotkaniemen ylitettävänä on kielimuuri. Onneksi koulu on tarjoutunut auttamaan ranskan kielen alkeissa.

- Pohjaa ei ole yhtään, joten toivotaan, että jokin sana tarttuisi ennen syksyä, hän naurahtaa.