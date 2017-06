Koripalloliitto antaa tunnustusta faneilleen ja jäädyttää numeron 6

Koripalloliitto antaa lajin kannattajille tunnustusta jäädyttämällä maajoukkuetoiminnasta pelinumeron 6. Yleisöä kutsutaan usein "kuudenneksi pelaajaksi".

Koripallossa etenkin miesten maajoukkue on synnyttänyt katsomoihin Susijengi-ilmiön. Tuhannet katsojat ovat matkustaneet seuraamaan maajoukkueen pelejä ulkomaillekin, mikä on herättänyt kansainvälistä huomiota.

- Olemme äärimmäisen iloisia siitä, että tarinamme on koskettanut niin monia. Hienointa on, että tarinasta on muodostunut samalla yhteinen. Susijengi tunnetaan nyt sekä pelaamisestaan että faneistaan, maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann kommentoi Koripalloliiton tiedotteessa.