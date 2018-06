Korhonen jatkaa tiukkaa kilpailusumaansa ja janoaa lisää menestystä

Suomalaisgolffari Mikko Korhosella on edessään tärkeät viikot. Maailmanlistalla sijalle 96 noussut suomalainen pelaa torstaina alkavassa Ranskan avoimessa mestaruusturnauksessa, ja sen jälkeen edessä ovat Irlannin ja Skotlannin avoimet.

- En ehkä ihan pikkupoikana ajatellut yltäväni sadan sakkiin, mutta nyt se tuntuu ihan luonnolliselta. Sitä kohti ollaan menty. Pari huippuviikkoa kun saa, niin se riittää pitkälle. Ja nyt on kaksi hyvää kisaa alla, Korhonen kertoi tiedotteessa.

Korhonen viittasi Itävallassa otettuun voittoon, joka oli hänelle ensimmäinen Euroopan-kiertueella ja Saksassa saavutettuun toiseen sijaan. Ranskassa on jaossa noin kuuden miljoonan euron palkintorahat.

- Kenttä on hienossa kunnossa. Raffi on varsin hurjaa, sinne kun lyö, niin pallo käytännössä häviää. Väylät ovat myös aika kapeaksi leikattu, eli kentän viritys on todella kova, Korhonen ennakoi.