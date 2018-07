Koponen jatkaa koripallouraansa Bayern Münchenissä - maajoukkuetähdellä Saksassa kolmevuotinen sopimus

Italia, Venäjä ja Espanja saavat jatkoa Saksasta koripalloilija Petteri Koposen ammattilaisuran etappeina. Koripalloliitto kertoi tiistaina, että Koponen on tehnyt kolmen vuoden sopimuksen Saksan Bundesliigassa pelaavan Bayern Münchenin kanssa.

Kaksi viime kautta Koponen, 30, pelasi Espanjan ACB-liigassa FC Barcelonassa.

Barcelonan tavoin Bayern pelaa Euroliigassa. Saksan mestarijoukkue sai paikan Euroopan kovimpaan seurajoukkuekilpailuun, ja Euroliiga palkitsi joukkueen villillä kortilla vuosiksi 2019-21.

- Olin sikäli hyvissä asemissa, että minulla oli seuravaihtoehtoja, joista valita. Bayernin paketti veti kuitenkin pisimmän korren. Bayern pyrkii seuraavan kolmen vuoden aikana Euroopan isojen seurojen joukkoon, ja heidän projektinsa vakuutti minut, Koponen kertoi Koripalloliiton tiedotteessa.

Koposen lisäksi Bayerniin ovat siirtyneet saksalaiset tulevaisuuden lupaukset Robin Amaize ja Maodo Lo ja kroatialaislaituri Leon Radosevic.

Seuraa valmentaa montenegrolainen Dejan Radonjic. Koponen on valmis todistamaan arvonsa joukkueelle päivittäisessä harjoittelussa.

- Tähänastisten keskustelujen perusteella luottoa löytyy, Koponen arvioi.

Korisliigan debyytti 16-vuotiaana

Koponen on helsinkiläisen MaSu-Basketin kasvatti, joka debytoi miesten Korisliigassa Espoon Hongan väreissä 16-vuotiaana syksyllä 2004.

Ura vei ammattilaiseksi Italian pääsarjaan Virtus Bolognaan vuosiksi 2008-12. Keväällä 2012 Koponen siirtyi venäläiseen BC Himkiin, jossa pelasi neljä kautta.

Himkistä Koponen siirtyi FC Barcelonaan, jota hän edusti kaksi kautta Euroliigassa ja Espanjan pääsarjassa.

NBA-seura Philadelphia 76ers varasi Koposen kesällä 2007 numerolla 30 maailman koripalloilun ykkösliigaan. Philadelphia lähetti hänet pelaajakaupassa Portland Trailblazersiin, jossa hän pelasi kesäliigaa vuosina 2007 ja 2008. Vuodesta 2012 Koposen NBA-oikeudet ovat olleet Dallas Mavericksilla.

Miesten maajoukkueessa Koponen on pelannut toista vuosikymmentä, ja koossa on 132 maaottelua. EM-kisoissa hän on pelannut vuosina 2011, 2013, 2015 ja 2017 sekä MM-kisoissa 2014.