Kontisen nihkeä tennisvuosi jatkui - Monte Carlossa tappio

Henri Kontisen ja John Peersin urakka tenniksen Monte Carlon Masters-turnauksen miesten nelinpelissä päättyi toiselle kierrokselle.

Suoraan kakkoskierrokselle päässyt pari hävisi Kolumbian Juan Sebastian Cabalille ja Robert Farahille 7-5, 2-6, 16-18.

Kontinen ja australialainen Peers oli sijoitettu turnauksessa toiseksi.

Cabal/Farah on Monte Carlossa sijoittamaton pari, mutta siitä huolimatta he väänsivät pitkäksi venyneessä kamppailussa voiton. Cabal on nelinpelin maailmanlistalla sijalla 18 ja Farah 20:s. Kontisen ranking on kolmas ja Peersin neljäs.

Kontinen ja Peers aloittivat vuoden turnausvoitolla Brisbanessa, mutta sen jälkeen kaksikko on ollut vaikeuksissa.