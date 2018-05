Kontinen ja Peers hakevat Roomassa revanssia kolumbialaisparista

Tenniksen nelinpelipari Henri Kontinen/John Peers on sijoitettu neljänneksi Roomassa pelattavassa miesten ATP-turnauksessa. Suomalais-australialainen kaksikko pääsee suoraan toiselle kierrokselle. Avausvastus on kolumbialaispari Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, jolle Kontinen ja Peers hävisivät viime kuussa Monte Carlossa.

Kontisen ja Peersin tämä vuosi on ollut odottamattoman hankala. He veivät alkuvuonna nimiinsä Brisbanen ATP-turnauksen, mutta helmikuun lopusta lähtien he ovat voittaneet vain yhden ottelun.

Peers on nelinpelin maailmanlistalla seitsemäs, Kontinen kahdeksas. Tämän kauden vertailussa pari on vasta 25:s.