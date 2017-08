Konkaripuolustaja Tuukka Mäntylä kiekkoilee ensi kauden Malmössä

Suomalaispuolustaja Tuukka Mäntylä on tehnyt ensi kauden kattavan sopimuksen jääkiekon Ruotsin SHL:ssä pelaavan Malmö Redhawksin kanssa. Seura tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

- Tiedän, että tämä on todella hyvä joukkue. Olosuhteet ovat hienot ja kaupunki mukava, Mäntylä kommentoi.

Viime kaudella Mäntylä, 36, kiekkoili KHL:n kiinalaisjoukkue Kunlun Red Starsissa. Mäntylä teki kesäkuussa sopimuksen saman liigan Jugra Hanti-Mansijskin kanssa, mutta sopimus peruttiin heinäkuun lopulla perhesyistä.

Ruotsin liiga on Mäntylälle tuttu, sillä hän on aiemmin pelannut Luleån ja Frölundan joukkueissa. Kotimaassa hän on edustanut aina kasvattiseuraansa Tapparaa, viimeksi kaudella 2015-2016.

