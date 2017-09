Kommentti: Tämä nainen polkee viimeisetkin sukupuoliroolit suohon – Suomessa karmiva esimerkki päinvastaisesta

Urheilu on yksi kivisimmistä linnakkeista tasa-arvotyössä. Aniharva urheilija kehtaa edelleenkään myöntää olevansa homo – saati, että naiset kelpaisivat millään lailla mukaan miesten peleihin.

Saksan Berliinissä jyrättiin maailmankuvallista ja poliittista muuria vajaat kolmekymmentä vuotta sitten idän ja lännen välillä. Nyt siellä lanataan sukupuolirooleja urheilussa. Ja se on erinomainen asia.

Saksalaisesta jalkapalloerotuomari Bibiana Steinhausista tulee nimittäin ensi sunnuntaina ensimmäinen nainen, joka tuomitsee Euroopan huippuluokan pääsarjassa ottelun.



Steinhaus on erotuomarina Hertha Berliinin ja Werder Bremenin välisessä ottelussa.

Kyse on Saksan Bundesliigasta, joka eittämättä kuuluu Euroopan parhaisiin jalkapallosarjoihin yhdessä Iso-Britannian Valioliigan, Italian Seria A:n ja Espanjan La Ligan kanssa. Futis taas on maailman suurin laji.

Paikka tälle tapahtumalle on komeaakin komeampi: Berliinin olympiastadion. Saman kaupungin alueella kaatui aikoinaan eräs toinenkin muuri.



Miksi tämä yksi erotuomaripesti nyt sitten on niin merkittävä?

Mietitäänpä ihan hetki suomalaista urheilua: Noin viikko sitten Superpesiksessä – Suomen kansallislajin pääsarjassa – pelatun ottelun yhteydessä Kiteen Pallon hallitusjäsen roimi seksistisin sanoin ottelussa tuomarina ollutta naista.

Tämä nainen oli ihan ensimmäinen nainen välieräottelun päätuomarina.



Hurraata siitä olisi pitänyt huutaa hänelle – ja pesäpallon pääsarjalle.

Viimeinkin.

Tämä Kiteen Pallon päättäjä sen sijaan totesi tuomarin päässeen tehtäväänsä reittä pitkin ja toivoi tuomarin viheltävän jatkossa vain ’’hilloviivojen’’ pelejä.

Älysi päättäjä sentään (sattumalta mies?) tämän tempauksen synnyttämän kohun jälkeen erota tehtävästään.

Yksittäistapaus, totta kai.





Laajemmassa kuvassa ja urheilun kenttätyössä nähtynä: valitettavan paljon tuon tapaista asennetta esiintyy vieläkin – vuonna 2017.

Jos ei löytyisi, miksi Suomessa yhdenkään ison pääsarjan joukkuelajin ykkösvalmentaja ei ole nainen?

Ei se päävalmentajuus miehiltäkään vaadi mainittavaa pelaajataustaa miesten sarjoista. Esimerkiksi käy hyvin vaikkapa Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki – pari mestaruutta Kärppienkin luotsina voittanut mies.

Valmentaminen on urheilujoukkueen johtamista.

Urheilu taas on fyysisten, psyykkisten, teknisten ja taktisten taitojen optiomointia suoritusta parhaalla mahdollisella tavalla palvelevasti.

Eikö nainen muka voi osata noita asioita?

Totta kai voi.

Urheilu on viimeisimpiä sukupuolirajoihin jämähtyneitä instituutioita.

Bibiana Steinhaus survaisee nyt tuon rajan hetkeksi suohon.

Tulevat urheilusukupolvet aikanaan vastaavat siitä, että hänen viitoittamansa tie on urheilun tie.

Sen tien on oltava tasa-arvon tie – niin sukupuolten kuin kaikkien muidenkin välillä.