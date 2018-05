Kommentti: SJK:n sytytyslanka paloi taas loppuun – kuka seuran urheilupuolta oikein johtaa?

Kirjoittaja Tapio Neva. KUVA: Kari Mankonen

SJK:n päävalmentajan työ on suomalaisen urheiluelämän tuulisin vakanssi. Viimeisen 15 kuukauden aikana tehtävää on hoitanut laskutavasta riippuen kuusi tai seitsemän eri yrittäjää.

Simo Valakari sai potkut helmikuussa 2017, Sixten Boström kesäkuussa 2017 ja Jose Manuel Roca syyskuussa 2017. Loppukauden SJK:ta valmensi kaksikko Brian Page–Toni Lehtinen.

Tähän kauteen SJK lähti Tommi Kautosen komennossa, mutta sytytyslanka paloi loppuun kahdeksan ottelun jälkeen. Seuraavaksi on Alexei Eremenko sr:n vuoro yrittää.

Mitä tästä sirkuksesta pitäisi ajatella?



SJK henkilöityy vahvasti seuran pääomistajaan, kiinteistöbisneksessä omaisuutensa luoneeseen Raimo Sarajärveen. Seuran taustalla vaikuttaa muitakin liikemiehiä.

Sarajärvellä on vahvoja näyttöjä osaamisestaan liike-elämässä. Jalkapallossakin hän on joukkoineen onnistunut luomaan Seinäjoelle melkein tyhjästä hyvän infrastruktuurin. On rakennettu jalkapallohalli, hieno jalkapallostadion, kehitetty junioritoimintaa ja vakautettu seuran taloutta kiinteistöomaisuudella.

Mutta varsinainen ydinasia, sportti, on heilunut tuulen mukana.

Valmentajaruletin lisäksi vaihtuvuus on ollut suurta myös pelaajapuolella. Pelaajamyynnit ulkomaille ovat olleet vähissä.

Kuka SJK:n urheilupuolta johtaa?

Sport Director Janne Kotamäki, Sport Manager Christoffer Kloo vai puheenjohtaja Raimo Sarajärvi?

Vai he kaikki yhdessä?

Vai onko tilanne se, ettei SJK:n urheilupuolta johda oikein kukaan?

Selvää on vain se, että SJK:n huippu-urheilupuolen strategia on pahasti epäonnistunut.

Syy ei ole Tommi Kautosen, eikä hänen edeltäjiensä, mutta päävalmentajat ovat olleet toistaiseksi ainoat, jotka ovat menettäneet työpaikkansa.

Voi olla, että Eremenkon palkkaaminen ei ole SJK:n tuolileikin loppuvihellys.



Sekin on fakta, että Kautosen johdolla SJK:n peli ei toiminut, eikä tuottanut tulosta. Olisiko hänellä ollut silti enemmän aikaa yrittää, jos 120 kilometrin päässä Seinäjoelta ei olisi elänyt vapaaherrana Aleksei Eremenkon kaltainen kova valmentajanimi?

SJK:lla oli vaihtoehto.

Eremenkon erityistaito valmentajana on nuorten pelaajien kehitystyö.

SJK:lla on yhteistyössä Kuortaneen urheilulukion kanssa kehitteillä Suomen ensimmäinen seuravetoinen jalkapallolukio. Tavoitteena on luoda Seinäjoen seudulle aiempaa parempi pelaajakehitysympäristö.

Tätä yhteistyötä tukemaan Eremenko lienee juuri oikeanlainen valmentaja. Hänellä on Jaro-vuosiltaan (2009–2016) vahvoja näyttöjä pelaajakehitystyöstä.

Toivottavasti hänelle annetaan aikaa tätä työtä myös tehdä.