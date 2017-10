Kommentti: He ovat Suomen parhaat selostajat – vai oletko eri mieltä?

Radio- ja televisiotaajuuksien urheiluselostajista monen ääni on syöpynyt pysyvästi kansakunnan kollektiiviseen muistiin.

Lista ikimuistoisista äänistä on pitkä: Pekka Tiilikainen, Paavo Noponen, Raimo Häyrinen, Anssi Kukkonen, Pentti Salmi, Antero Viherkenttä, Antero Karapalo, Seppo Kannas, Mauri Myllymäki, Matti Kyllönen, Bror-Erik Wallenius, Hannu-Pekka Hänninen…

Ja kukapa ei muistaisi Antero Mertarannan vuoden 1995 jääkiekon MM-kisojen hehkutusta: ”Se on siinä!”

Selostajakaarti on uusiutunut, kun vanhojen konkareiden on ollut aika siirtyä ansaituille eläkepäiville. Monta erinomaista ääntä on tullut esille myös sen myötä, kun urheilutarjonta on maksukanavien ja nettipalveluiden myötä kasvanut räjähdysmäisesti.

Ja tässäpä nyt ne Suomen tämän hetken ehdottomasti parhaat selostajat:

1. Peter Selin

Eurosportin pyöräilylähetysten ääni jo pitkään. Selin tietää kaiken pyöräilystä, ja lisäksi myös kaiken kaikesta muustakin. Luo pitkien ympäriajojen tuntikausia kestäville etapeille mielenkiintoa kertomalla esimerkiksi ohi vilisevien seutujen historiasta ja ruokakulttuurista. Kun vuorietapit alkavat, Selin on omimmillaan. Tutuksi käyvät sanonnat ”pyöräilyn boogie woogie”, ”nakkimakkaran mittainen veto” ja ”kestävyysurheilun kuninkaat”.

2. Tapio Suominen

Ylen toimittajakonkari hallitsee likipitäen lajin kuin lajin. Onkin selostanut vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana kaikkea golfista taitoluisteluun ja maastohiihdosta jalkapalloon.

Tapio Suominen KUVA: Yle Kuvapalvelu

Suomisella on rauhallinen selostustyyli, mutta tarpeen mukaan hallitsee hehkutustaidonkin. On kuin kotonaan myö kisastudioiden isäntänä.

3. Antti Mäkinen

Viasatin jääkiekkoselostajalla on erinomainen lajituntemus, joka kuuluu pääasiassa NHL- ja KHL-otteluissa. Maajoukkuepelejä Mäkinen selosti syksyn 2016 World Cupissa. Mäkinen tietää paljon pelaajista ja valmentajista, mutta ymmärtää hyvin myös lajin yksityiskohtia. Hurtti huumori lentää selostusten mausteena. Nuoren polven selostajien ykkösnimi tällä hetkellä.

4. Tuomas Virkkunen

Mäkisen kollega Viasatilla. Lajina Virkkusella on jalkapallo. Viasatin tarjonnasta löytyy tällä hetkellä Englannin Valioliiga, Espanjan La Liga ja Italian Serie A sekä Mestarien liiga. Näitä otteluita Virkkusen intensiivinen selostustyyli värittää niin, että katsojan pulssi pomppii ylös ja alas – yleensä ylös. Lajituntemus verratonta tasoa.

5. Matti Härkönen

Ylen jalkapalloääni Matti Härkönen taitaa futiksen lisäksi muitakin lajeja. On selostanut urallaan muun muassa jääkiekkoa ja beach volleyta.

Matti Härkönen. KUVA: Yle Kuvapalvelu

Jalkapallo on kuitenkin Härkösen vahvin leipäpuu. Kuten kaikilla muillakin listan selostajilla myös Härkösella on hyvä lajituntemus. Into lajia kohtaan huokuu selostuksista. Yksinkertaisesti: Härkönen tarjoaa katsojalle selvää lisäarvoa lähetykseen.

Kirjoittaja Heikki Uusitalo on Kalevan verkkotuottaja ja penkkiurheiluhullu.

Menikö Uusitalon lista ihan mönkään? Kommentoi alla olevaan kommenttilaatikkoon.