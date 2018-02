Kolumni: Suomessa on noin kolme miljoonaa huippu-urheilun asiantuntijaa – hakuaika sylkykupiksi päättyy torstaina

Joko olet hakenut Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajaksi? Sähköinen hakemus pitää olla täytettynä torstai-iltana kello 23.59.

Kannattaa varautua armottomaan kilpailuun, sillä Suomessa on noin kolme miljoonaa muuta huippu-urheilun asiantuntijaa. He tietävät, mikä on pielessä ja miten sen voisi korjata.

Johtopäätös: harjoittelevat mokomat liian vähän, eikä pää kestä.

Ratkaisu: harjoitellaan enemmän ja pannaan pää kestämään.

Tulevan johtajan pitää hakuilmoituksen mukaan vastata, edistää, allokoida, mahdollistaa, vahvistaa, työskennellä, tukea, hoitaa, raportoida, johtaa, läpiviedä, hallita ja vaikuttaa.

Nykyinen johtaja Mika Kojonkoski kertoi keskiviikkona, että hän ei aio hakea jatkopestiä.

Jos ja kun sinut valitaan, olet sylkykuppi. Miljoonien suomalaisten räät roiskuvat päällesi.

Mitä tahansa saat seuraavan kahden vuoden sisällä aikaiseksi, työsi määritellään pelkästään Tokion kesäolympialaisten mitalien perusteella, eikä niitä ole monta luvassa. Sitten joudut odottamaan hikisenä seuraavat kaksi vuotta, että Pekingin talviolympialaiset alkaisivat jo.

”Kun pyytää yli kymppitonnin, on ahne porsas, jonka kuukausipalkalla elättäisi pari painonnostajaa ja muutaman moukarinheittäjän olympiadin ajan.”

Kun joku suomalainen voittaa mitalin, hän saavuttaa sen sinusta ja järjestelmästä huolimatta.

Jos mitaleja ei tule, olet syyllinen; syntinen, saatana, kurja. Saat pilkkanimen: Pahempi Kuin Kojonkoski.

Kisojen jälkeen sinut kutsutaan A-studioon keskustelemaan suomalaisen huippu-urheilun tilasta. Vastapäätä olevalle tuolille istutetaan Juha Mieto, joka katsoo sinua kuin hapanta mämmiä.

Mieto kertoo, miten hommat ennen hoidettiin. Silloin olivat sukset puuta ja miehet rautaa. Oli sisua, sinnikkyyttä ja asenne, jolla olisi paljain käsin nyljetty eläviä karhuja. Miehet olivat miehiä ja naiset naisia.

Eikä ollut kaiken maailman psykologeja.

Kun nostat urheilun rahoituksen esille, saat kuulla, ettei sitä ennenkään rahalla urheiltu. Jos et saa kerättyä lisää rahaa urheilulle, olet epäonnistunut yhteiskuntasuhteissasi. Jos saat kerättyä lisää rahaa, se kaikki on vauvoilta ja vanhuksilta pois.

Olisi tässä muitakin rahareikiä kuin joutava huippu-urheilu.

Rahan kanssa kannattaa muutenkin olla varovainen. Se pitää ottaa huomioon jo hakuvaiheessa, kun kysytään palkkatoivetta.

Kun pyytää yli kymppitonnin, on ahne porsas, jonka kuukausipalkalla elättäisi pari painonnostajaa ja muutaman moukarinheittäjän olympiadin ajan. Jos ei pyydä mitään, on lipevä populisti.

Sinulta kysytään kommentteja vain juttuihin, jotka käsittelevät suomalaisten epäonnistumista.

Koko suomalainen huippu-urheilu on sinusta kiinni.

Pane rohkeasti paperit vetämään.

Kirjoittaja on Kalevan urheilutoimittaja.