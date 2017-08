Kolmannen polven golfammattilainen Justin Thomas vei PGA-mestaruusturnauksen

Yhdysvaltain Justin Thomas kiri uransa ensimmäiseen golfin major-turnausvoittoon Charlottessa lyödyssä PGA-mestaruusturnauksessa. Kisan päätöspäivänä viisi miestä jakoi yhdessä vaiheessa kärkipaikan, mutta Thomas alitti viimeisellä kierroksella parin kolmella lyönnillä ja otti voiton kahden lyönnin erolla Etelä-Afrikan Louis Oosthuizeniin, Italian Francesco Molinariin ja Yhdysvaltain Patrick Reediin.

- Tiesin että mitä tahansa tapahtuisi, minun pitäisi olla kärsivällinen. Tiesin että taitoni riittävät homman hoitamiseen. Minun piti vain osoittaa se, Thomas sanoi.

Thomasin hurja loppukiri alkoi päätöspäivän yhdeksännellä reiällä, jolla hän upotti birdien pitkällä putilla. Seuraavalla reiällä Thomasin putti jäi reiän reunalle kahdeksitoista ikuisuudelta tuntuneeksi sekunniksi ennen kuin se vierähti sisään.

Sääntöjen mukaan pelaaja saa odottaa kymmenen sekuntia ollakseen varma, että pallo on pysähtynyt. Jos pallo on osin reiän päällä, pelaaja saa odottaa ylimääräiset kymmenen sekuntia, kunhan hän ei aiheuta kohtuutonta viivytystä. Thomas kohotti hartioitaan ja levitti kätensä yleisölle, kun pallo vierähti reikään.

- Rehellisesti sanottuna vannon, että kun se jäi siihen, sanoin että tuon pallon on pakko mennä sisään. Se ei voi jäädä siihen. Pillastuin hieman nähdäkseni mitä tapahtuu. Painovoima hoiti homman, Thomas sanoi turnaussivuilla.

Soitto isoisälle

Thomas on viides korkeintaan 24-vuotias golffari, joka on vuoden 1960 jälkeen samalla kaudella voittanut neljä turnausta, joista yksi on ollut major-turnaus. Aiemmin tähän kerhoon ovat liittyneet Jack Nicklaus (1963), Tiger Woods (1999, 2000), Rory McIlroy (2012) ja Jordan Spieth (2015).

Thomasin isä Mike Thomas ja isoisä Paul Thomas ovat myös ammattigolfaajia. Voittonsa varmistuttua Thomas soitti isoisälleen, joka oli varma pojanpoikansa menestyksen jatkumisesta.

- Tämä on ensimmäinen monista, Paul Thomas sanoi tuoreelle mestarille.

