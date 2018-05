Koko Purolan poppoo lähtee kevääksi Teneriffalle – "Kunto nousee koko ajan ja kisafiilis alkaa puskea läpi"

Purolat viettävät toukokuun etelän lämmössä neljän miehen iskuryhmällä Playa de las Americasissa. Samuel Purola aloittaa kautensa neljän viikon päästä Espanjassa.

Hieroja Eetu Saloranta levittää pöytänsä Ouluhallin etusuoran lisäalueelle.

– Aloitetaan vaikka etupuolelta, hän toteaa.

Samuel Purola asettuu selinmakuulle ja Saloranta alkaa ärsyttää pikajuoksijan jalkalihaksia napakilla otteilla. Hieroja tuntee Samuel ja Eeli Purolan lihakset jo puolentoista vuoden ajalta.

– Siinä oppii nopeasti, mikä on normaalitila. Aika hyvin pojatkin pystyvät kertomaan tilanteestaan, vaikka kuvaileminen voi olla vaikeaa.

Saloranta on ollut mukana myös videokuvaajana nopeusharjoituksissa. Isä Mika Purola tykkää katsoa valmennettaviensa juoksut livenä paljaalla silmällä, eikä kameran linssin läpi.

Salorannasta on siis tullut luottomies. Niinpä hän viettää tämän kevään Puroloiden mukana Teneriffalla.





Kun 17-vuotias Samuel Purola juoksi viime kesänä 100 metriä aikaan 10,31 ja 200 metriä 20,84, hän juoksi samalla itselleen taloudellista tukea. Eurot kannattaa satsata kehittymiseen.

Siksi Purolat ja Saloranta ovat toukokuun loppuun saakka etelän lämmössä.

– Tarkoituksena on, ettei tarvitse koko ajan miettiä, pääseekö ulos treenaamaan. Jos on seitsemän kahdeksan astetta lämmintä, sataa vettä ja tuulee, loukkaantumisriski on suuri. Esimerkiksi viime keväänä ei aina päässyt Ouluhalliin sisälle, Mika Purola selvittää.

Playa de las Americasissa harjoittelee muitakin suomalaisia yleisurheilijoita, mutta suurin osa lähtee Purolan poppoota aikaisemmin pois.

– Ajatukset leiristä ovat kyteneet. Kun Samuel sai tukea, pystyimme toteuttamaan asian.

Purolalle on ehdottoman tärkeää, että pikajuoksijat harjoittelevat valmentajan silmän alla. Myös lihashuollon on oltava tutuissa ja ammattimaisissa käsissä.

Neljän hengen iskuryhmä palaa Suomeen vasta 29. toukokuuta.





Ennen paluuta on kuitenkin Samuel Purolan odotettu kauden avaus. Oulun Pyrinnön edustaja käy juoksemassa manner-Espanjan Valladolidissa 100 metrin kansainvälisen kilpailun.

– Odotan innolla uutta kokemusta etelänleirillä. Katsotaan, millainen vaikutus sillä on kesään. Viime keväästä ei ole tarkkoja muistoja, mutta kylmä se oli. On paljon rennompi fiilis treenata, kun ei tarvitse palella, Samuel Purola sanoo.

Purola nakutti hallikaudella aikuisten Suomen mestaruuden 200 metrillä, mutta alkutalvea varjosti sitkeä virustauti.

– Kunnonnousu jäi lyhyeksi, mutta sen jälkeen olen ollut terveenä. Nyt kunto nousee koko ajan ja pikkuhiljaa kisafiilis alkaa puskea läpi.

Vallodolidin jälkeen kalenteri on auki, mutta alkukesän mahdollisia kisoja ovat Paavo Nurmi Games Turussa sekä Geneven kansainväliset kisat. Purolan kauden päätavoite on heinäkuussa alle 20-vuotiaiden MM-kotikisoissa Tampereella.

– Olen pystynyt tekemään hyviä treenejä ilman vaivoja. Ensimmäisten kisojen jälkeen näkee, millaisia tuloksia tulee.





Purolan veljekset viettävät 18-vuotissynttärinsä Playa de las Americasin maisemissa. Koulunkäynti hoituu kevään ajan joustavasti verkossa eLukion opintoina.

– Kymmenen minuuttia päivässä, Samuel Purola murjaisee vitsinä.

– Kymmenen tuntia päivässä, isä-Purola panee hanttiin.

Sopiva tasapaino löytyy vielä lämpimässä.