Kohu-uimari Lochte sai 14 kuukauden kilpailukiellon

Yhdysvaltojen antidopingtoimisto Usada on määrännyt uimari Ryan Lochtelle 14 kuukauden kilpailukiellon antidopingsääntöjen rikkomisen vuoksi. Lochte on kuusinkertainen olympiavoittaja, ja hänellä on kaksitoista olympiamitalia.

Lochte, 33, oli kilpailukiellossa edellisen kerran vuosina 2016-2017 kymmenen kuukauden ajan. Lochte sai edellisen tuomionsa, koska hän ja kolme muuta uimaria hajottivat paikkoja brasilialaisella bensa-asemalla ja väittivät viranomaisille, että heidät ryöstettiin aseella uhaten.