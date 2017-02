Kilpailijat etsivät oikotietä, Rukajärvi luottaa perinteiseen tapaan

Kolme kilpailua, kolme voittoa.



Siinä lumilautailija Enni Rukajärven saldo tämän vuoden kisoista. Hän voitti slopestylen maailmancupin osakilpailut Italiassa ja Sveitsissä sekä big airin kutsukilpailun Itävallassa.



Joulukuussa Rukajärvi otti maailmancupissa big air -kilpailusta kakkossijan. Suomalaisen kausi on siis sujunut erinomaisesti.



– Paremmin kuin odotin, Rukajärvi myöntää.



Rukajärvi muistelee, että viime kaudella hänellä oli paljon vaikeuksia. Fiilis oli pitkään kateissa, mutta loppukaudella hän alkoi saada juonesta kiinni.



– Oikeastaan viime kausi oli kilpailuista vähän välikausi. Tein niin paljon kuvauksia, että kisailu jäi vähiin.



– Toisaalta kuvauksista sain taas uutta intoa kisoihin.



Tulevaisuudessa Rukajärvi uskoo tekevänsä yhä enemmän kuvauksia.



– Mutta niin kauan kuin kisoissa kulkee, kyllä minä niissäkin tykkään käydä, hän lisäsi.



Olympiapaikka näpeissä



Juuri nyt kisoissa siis kulkee. Tämän kauden maailmancup-kilpailut ovat myös siitä merkittäviä, että niissä kerätään pisteitä vuoden päästä kilpailtaviin Pyeongchangin olympialaisiin.



Pisteillä puolestaan jaetaan maapaikkoja olympialaisiin.



Rukajärvi on nyt jo hankkinut Suomelle, ja itselleen, yli 3 000 pistettä. Jos Rukajärvi pysyy terveenä, hänen olympiapaikkansa on jo käytännössä varma.



Rukajärvi on jo aiemmin säästellyt itseään ja vähentänyt raskaita kisamatkoja Pohjois-Amerikkaan. Nyt hän voi entistä tarkemmin harkita ja valita kisojaan, koska hänen ei enää tarvitse metsästää lisäpisteitä.



Sotshin olympiahopea ja tämän kauden loistomenestys nostavat Rukajärven myös isoksi mitalitoivoksi.



26-vuotias kuusamolainen myönsi kärsineensä menestyspaineista neljä vuotta sitten Sotshissa. Vaikka tuloksena olikin hopea, nyt hän aikoo välttää paineita viimeiseen asti.



– Välttelen paineita keskittymällä vain omaan jokapäiväiseen tekemiseeni. Ohjelmaani en muuta olympialaisten vuoksi yhtään. Ne eivät ole minulle mikään projekti, vaan teen edelleen vain sellaisia juttuja, jotka tuntuvat itsestä hyvältä.



Muutakin kuin temppuja



Sen Rukajärvi tietää, että taso vuoden päästä Pyeongchangissa on kovempi kuin nyt. Mitalinälkäiset nuoret naiset opettelevat temppuja ympäri maailman olympiamenestys mielessään.



– Harjoitteluhyppyrien rakentaminen moneen paikkaan on myös nostanut tasoa. Ne ovat tuoneet harjoittelun helpommaksi.



Rukajärven mukaan kilpailijoissa on esimerkkejä, jotka ovat opetelleet laskemaan ja sen jälkeen alkaneet opetella tuplavoltteja ja muita temppuja.



– Itse haluan pitää perinteisen tavan harjoitella, jossa ei ole oikotietä onneen. Siinä oppii myös kaikki perusjutut.



Eikä Rukajärvi aio keskittyä olympialaisiinkaan vain opettelemalla joitain tiettyjä temppuja. Hän pitää fiilistään yllä harjoittelemalla monipuolisesti. Välillä pitää päästä laskemaan myös ihan vain huvikseen.