KHL-tähti Shipatshjov maalasi NHL-debyytissään - Buffalolle kauden avausvoitto

KHL-kaukaloissa kovaa jälkeä tehnyt venäläisjääkiekkoilija Vadim Shipatshjov onnistui maalinteossa heti ensimmäisessä NHL-ottelussaan. Shipatshjovin osuma toisessa erässä vei NHL:n tulokasseura Vegas Golden Knightsin 2-0-johtoon Boston Bruinsia vastaan maanantain vastaisena yönä Suomen aikaan.

Vegas voitti ottelun lopulta 3-1. Bostonin maalilla pelannut Tuukka Rask torjui 23 kertaa.

KHL:n tähtikategoriaan kuulunut Shipatshjov, 30, solmi Vegasin kanssa kesällä kahden vuoden ja yhteensä yhdeksän miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Hänen alkunsa kasinokaupungissa on ollut kuitenkin vaikea. Vegas siirsi Shipatshjovin farmisarja AHL:n puolelle odottelemaan NHL-kutsua. Sellainen tuli Boston-peliin, kun alavartalovammasta kärsivä suomalaispelaaja Erik Haula joutui jäämään sivuun.

Shipatshjov nakutti viime kaudella Pietarin SKA:n paidassa runkosarjan 50 ottelussa tehot 26+50=76. Pudotuspeleissä taitosentteri teki 17 pelissä 19 pistettä ja johdatti SKA:n Gagarin Cupin voittajaksi.

Bostonia vastaan Vegasin sankareita oli myös ensimmäisen NHL-voittonsa torjunut Malcolm Subban, joka pääsi tolppien väliin huippuvahti Marc-Andre Fleuryn loukkaantumisen vuoksi.

Vegas on käynnistänyt NHL-taipaleensa onnistuneesti. Joukkue on läntisessä konferenssissa kolmantena kahdeksalla pisteellä.

Doughty ratkaisi taas

Läntisen konferenssin kärjessä on Los Angeles Kings, joka kaatoi New York Islandersin 3-2. Voittomaalin iski puolustaja Drew Doughty alivoimalla päätöserässä. Doughty on tehnyt voittomaalin nyt kahdessa peräkkäisessä ottelussa.

Buffalo Sabres nappasi kauden avausvoittonsa Anaheim Ducksin kustannuksella 3-1. Voitto oli samalla ensimmäinen ex-tähtipuolustaja Phil Housleylle NHL:n ykköskäskijänä.

- Housley on ollut kärsivällinen kanssamme. Voitto ei ole kiva juttu pelkästään meille pelaajille, vaan myös Philille, Buffalon puolustaja Jake McCabe sanoi NHL:n nettisivuilla.

