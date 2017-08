Kempeleen Kiri siirsi syrjään pelinjohtaja Jarkko Kokon

Ahdinkoon ajautunut Kempeleen Kiri päätyi odotettuun ratkaisuun miesten Superpesiksessä.

12 tappiota 13 peliin ja luokaton esitys Lippoa vastaan perjantaina riittivät tekemään päätöksen pelinjohdon vaihtamisesta. Juha-Matti Ranta ja Ari Roppola korvaavat pelinjohtokaksikkona Jarkko Kokon ja Mika Takalahden.

Katsomovalmentajana toimii Jarkko Hyry, joka on loukkaantuneena sivussa peleistä.

– Päätös oli erittäin vaikea, mutta jotain oli nyt tehtävä, kun pelejä on niin vähän jäljellä. Meillä on nyt kolme peliä aikaa laittaa asiat kuntoon ja ottaa sarjapaikka ensi kaudeksi, manageri Sami Saloranta kertoo.

Pelinjohtovaihdoksia voisi kuvailla KeKi-henkisiksi. Uusi kaksikko tulee seuran sisältä, ja se luotsasi joukkuetta kolmena edellisenä kautena. Vaihtoon laitettu parivaljakko jatkaa Kirin valmennuspäälliköinä sekä myös miesten joukkueen taustaorganisaatiossa.



KeKi:llä on vielä kolme ottelua jäljellä alemmassa loppusarjassa. Eroa kauhua herättävään putoajan paikkaan on enää neljä pistettä. Kaiken lisäksi jumbojoukkue Kankaanpään Maila on pelannut yhden ottelun kempeleläisiä vähemmän.

Uusvanha pelinjohtaja Juha-Matti Ranta saa tiistaina tulikasteensa juuri Kankaanpäässä, missä pelattavaa peliä voi luonnehtia säilymisen kannalta elintärkeäksi.

– Aiomme tehdä kaikkemme, että sarjapaikka säilyy. Erittäin harmillisia tämmöiset vaihdokset, mutta melko syltyssä on touhu, ja kaikki kivet on käännettävä. Lauantaina jo puhuimme joukkueen kanssa, että aivan sama mikä on lopputulos, mutta jos on antanut kaikkensa, niin silloin ei jää jossiteltavaa. Kaikkien on sitouduttava antamaan kaikkensa ja niin minäkin teen, Juha-Matti Ranta kertoo.