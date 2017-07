KeKi:n räpylä petti lopun paineessa – Imatran Pallo-Veikot vei pisteet

Pesäpallo

Miesten Superpesis, KeKi–Imatra 0–1 (1–1, 2–3)

Kempeleen Kirin lyöntipalkeet tyhjenivät viime viikon rökälemäisen Lippo-derbyvoiton jälkeen. Vaikka vastassa on ollut Imatraa lukuun ottamatta sarjan kärkijoukkueita, ei KeKi voi olla tyytyväinen siihen, että edellisessä neljässä ottelussa se on tehnyt vain kymmenen juoksua. Sarjapisteitä näistä neljästä ottelusta on kertynyt ainoastaan yksi.

– Lippo-pelissä meillä oli kaikki pelissä. Aina se on erilaista pelata päävastustajia vastaan. Tänään lataus oli hyvä, mutta lyöminen oli nihkeää, KeKi:n Aki Hanhela kertasi.

– Näkyikö sitten pelin tärkeys, mutta lyöminen oli jäykkää. Keskiosumia ei tullut näpyissä eikä kovissa lyönneissä, KeKi-pelinjohtaja Jarkko Kokko puhalteli.

Jos oli KeKi:n lyöntipeli jäykkää, sellaiseksi muuttui myös kempeleläisten ulkopeli ratkaisuhetkillä. KeKi oli jo matkalla kahden pisteen voittoon, mutta Imatra nousi toisen jakson neljännessä sisävuorossa rinnalle ja ohi.