Kekäläinen ylistää jatkosopimuksen tehnyttä Columbus-valmentajaa

John Tortorella jatkaa jääkiekon NHL-joukkue Columbus Blue Jacketsin päävalmentajana. Columbus tiedottaa solmineensa Tortorellan kanssa yksivuotisen jatkosopimuksen.

Tortorella, 59, voitti Jack Adams -palkinnon tänä vuonna. Palkinto myönnetään valmentajalle, jolla katsotaan olleen suurin merkitys joukkueen menestykseen.

- John Tortorella ja hänen valmennusryhmänsä on tehnyt loistavaa työtä. Hän on yksi pelimme parhaimmista valmentajista. Odotamme innolla, mihin seuramme yltää, kun John on päävalmentajana, sanoi Columbuksen johtoportaassa general manager -tittelillä työskentelevä Jarmo Kekäläinen.

Tortorella aloitti Columbuksessa lokakuussa 2015 korvattuaan Todd Richardsin. Yhdysvaltalainen Tortorella johti Tampa Bay Lightningin Stanley Cup -voittajaksi vuonna 2004.

