Keilailun EM-kisat Suomessa 2020 - viimeksi vuonna 1977

Euroopan keilailuliitto on myöntänyt vuoden 2020 miesten EM-kilpailut Suomelle. Kisat järjestetään Helsingissä Talin keilahallissa 12.-23. elokuuta 2020.

Suomessa on viimeksi keilattu EM-mitaleista vuonna 1977. Sen jälkeen aikuisten arvokisoja on Suomessa käyty vuonna 1987, jolloin Talissa keilattiin MM-kilpailut. Nuorten ja juniorien arvokisoja Suomi on järjestänyt useammin, ja seuraavat juniorien eli alle 21-vuotiaiden EM-kisat kisataan Talissa huhtikuussa.

Suomen keilailuliiton toiminnanjohtaja Sami Järvilän mukaan vuoden 2020 miesten EM-kisoihin odotetaan noin kahtasataa keilaajaa yli 30 maasta.