Keihäsmitali Lontoon MM-finaalista on lujassa - Pitkämäki tarvitsisi napakympin

Tero Pitkämäki voitti juhannuksensa Vaasassa EM-joukkuekilpailun keihäskisan maailmantilastossa neljänteen sijaan riittävällä tuloksella 88,27. Sen perään hän heitti Pariisissa 85,34, sairastui kuumeflunssaan ja erehtyi harjoittelemaan sairaana.

Miksi? Miksi harjoittelit sairaana?

- Sanopa se, Pitkämäki huokaisi, kasvoilla välähti nolo ilme, ja hän kierrätti katseensa lattian kautta kysyjään.

Pitkämäki kertoi yleiskunnon romahduttaneesta erheestään ennen MM-urakkaansa. Se sapettaa edelleen, vaikka hän täräytti Lontoon MM-kisojen karsinnassa torstaina kauden toiseksi parhaan heittonsa 85,97.

Karsintatulos vei apeuden, mutta Pitkämäki ei pääse lauantain MM-finaaliin parhaassa vireessään. Arvokisojen seitsenkertainen mitalisti voi kartuttaa kokoelmaansa vain sataprosenttisella onnistumisella.

- Tero heitti kesällä 88 metriä. Siihen uskon, jos hän onnistuu riskillä nappiin, valmentaja Hannu Kangas laskeskeli keihäsmiesten huilipäivänä perjantaina.

Pitkämäen alakuloinen olemus ja vaatimattomat odotukset sekä viime kisojen vaatimattomat tulokset lopettivat mitalispekulaatiot. Karsinta iski kipinää sekä Pitkämäkeen että odotuksiin, vaikka tulos yllätti sekä valmentajan että heittäjän.

- Vauhdinjuoksussa oli oikea rytmi, ja pystyin viimeistelemään siitä hyvän heiton. Loppukilpailuun pitää saada sama rentous. Jos liikaa ryntäilee, menee pipariksi, Pitkämäki sanoi karsinnasta.

Suosikit ja haastajat

Keihäsfinaalissa on kaksi suosikkia, saksalaiset 90 metrin miehet Thomas Röhler ja Johannes Vetter. Tshekin Jakub Vadlejchia tönitään kohti pronssipallia, ja Lontoon 2012 kisojen olympiavoittaja Keshorn Walcott on suosikkien ykkösuhka.

Hallitsevalla maailmanmestarilla, Kenian Julius Yegolla on vain yksi hyvä tulos tältä kesältä. Yego on ollut arvokisoissa erehtymätön, mutta nyt hänellä on vaatimattomat näytöt.

Pitkämäki lasketaan varmemmin kärkiviisikkoon, vaikka Yegolla on 90 metrin potentiaalia.

Vetter jysäytti karsintaan 91,20 metrin kaaren, mutta kukaan ei usko, että hän selviää finaalista helpolla.

- Tulee tasainen kilpailu, olympiavoittaja Röhler vihjaili karsintailtana.

Lopussa voi yrittää riskillä

Tasokas karsinta ja alkukesän ysikymppiset pönkittävät yleisön tulosodotuksia. Asiantuntijat ovat maltillisempia.

- Tulee tasokas kilpailu, muttei välttämättä niin hurja kuin karsinnasta voisi päätellä. Karsinnan ja finaalin välissä on vain yksi välipäivä, ja monella miehellä on kovat paineet. Joku heittää ainakin lähelle 90 metriä, mutta 87-metrisellä taistellaan mitalista, Kangas arveli.

Finaalipaikat ratkottiin tällä kertaa illalla eikä aamulla. Se paransi tulostasoa, mutta poisti yllätykset.

Pitkämäki lähtee finaaliin rennosti ja kokeilee riskillä, jos alkukierroksilta tulee kelpo tulos.

- Vauhdista oli karsinnassa pikkasen pois, Kangas paljasti.

- Jos ensi kierroksilla tulee hyvä tulos, sitten voi ottaa riskin ja lisätä vauhtia, mutta pelaako tekniikka kovemmassa heitossa, Kangas pohdiskeli.

Keihäsfinaali alkaa lauantaina kello 22.15.