Katsojat haluavat saundia ja kuljettajat riskimomenttia

Nelinkertainen rallin maailmanmestari ja Toyotan nykyinen tallipäällikkö Tommi Mäkinen tietää, mitä maksava yleisö haluaa moottoriurheilulta.

– Loppupeleissä autourheilu on huvia. Pitää olla äksöniä, Mäkinen korostaa.

Mäkinen suhtautuu varovaisesti sähkömoottoreiden mahdolliseen saapumiseen ralli- ja formula-autoihin. Rallicrossissa on ajettu omaa sähkömoottoriautojen luokkaa ja muutaman vuoden ajan maailmalla on kilpailtu myös sähkövoimaisilla e-formuloilla.

Mäkinen uskoo, että rallin ja formuloiden MM-sarjoissa polttomoottorit pärisevät jatkossakin.

– Sähkö sinänsä on todella tehokasta ja raakaa voimaa löytyy vielä paljon paremmin kuin polttomoottorista, mutta ihmiset haluavat saundin mukaan. Ai ai nyt siellä on sitä, Mäkinen innostuu ja silmiin syttyy palo.

Autourheilu olisi historiansa suurimpien muutosten äärellä, jos sähkömoottorit syrjäyttäisivät polttomoottorit. Tuloaan tekee myös elektroninen urheilu, joka on suosittua etenkin nuorten parissa. Hiki ei enää virtaa eikä pakokaasu haise.

– Elektroninen urheilu onkin aika mielenkiintoinen osa-alue. Silloin jäisi pois riskimomentti, joka jollain muotoa kiehtoo moottoriurheilussa, Mäkinen tuumii ja myöntää, ettei tunne kovin hyvin elektronista urheilua.

"Alkuperäinen energianlähde määrittelee"

Rallin MM-sarjassa Fordeja ajattavan M-Sportin tallipäällikkö Malcolm Wilson pitää rallicrossin parista saatuja esimerkkejä rohkaisevina.

– Täytyy olla varma, että sähkömoottorit ovat turvallisia. Niissä on hirvittävästi voltteja, Wilson muistuttaa.

– Kuuluisimme kyllä mielellämme ensimmäisten tehtaiden joukkoon, jotka saavat rakennettua täysin sähköisen ralliauton.

Autourheilu on vain murto-osa kaikesta maailman autoilusta.

– Autourheilulla on aina sija maailmalla, vaikka autot ja liikkumismuodot muuttuisivat mihin tahansa. Mielipiteet sähkömoottoreihin vaihtamisesta riippuvat siitä, keneltä asiaa kysytään. Autonvalmistajat, insinöörit ja markkinointi katsovat kaikki maailmaa eri tavalla, Mäkinen tietää.

Sähkömoottorit itsessään eivät välttämättä olisi suora askel kohti ekologisuutta. Sähkömoottoritkin tarvitsevat polttoaineensa, jonka tuottamiseen täytyy olla ekologinen ratkaisu.

– Alkuperäinen energianlähde määrittelee sen, onko tämä kestävää kehitystä vai ei. Tehdäänkö sähkö generaattoreilla, jotka seinän takana käyvät polttomoottoreilla? Vai tehdäänkö sähkö auringon, veden tai tuulen avulla, Suomen autourheilun lajiliiton AKK:n puheenjohtaja Juhani Pakari kertoo näkemyksensä.

Suomen MM-ralli saa kiitosta

Mäkinen, Wilson ja Pakari puhuivat keskiviikkona AKK:n järjestämässä seminaarissa Helsingissä. Autourheilun tulevaisuuden kolmikko näki hyvänä, vaikka töitä riittää edelleen. Maailma on muuttunut kiireisemmäksi ja taistelu ihmisten vapaa-ajasta on kova.

Sosiaalisessa mediassa ja televisiokatsojien määrällä mitattuna ralli ja formulat kasvavat maailmalla.

– Meidän täytyy löytää uusia keinoja, joilla esimerkiksi nuoret saadaan kiinnostumaan ja seuraamaan rallia, Wilson juttelee.

Kansainväliset markkinavoimat sanelevat missä MM-tason kilpailuja ajetaan. Wilson näkee Suomella olevan paikkansa rallin MM-sarjassa.

– Suomen MM-ralli on yksi nopeimmista, mitä tulee vauhteihin pikataipaleilla. Reitillä on paljon hyppyjä, ja se on yleisön kannalta viihdyttävä kilpailu. Suomessa riittää faneja, Wilson tuumii.