Kato käy miestenniksen huipulla - Kei Nishikorin vuoro jättäytyä sivuun

Loukkaantumiset piinaavat tällä hetkellä miestenniksen huippuja. Keskiviikkona oli Kei Nishikorin vuoro jättää kausi kesken ennen aikojaan. Maailmanlistalla yhdeksäntenä oleva japanilaispelaaja kärsii rannevammasta.

- Pari päivää sitten harjoituksissa Kein syöttäessä hänen ranteestaan kuului napsahdus, tiedotteessa kerrottiin.

Vamman vuoksi Nishikori, 27, on pakotettu vetäytymään kaikista loppukauden mittelöistä, mukaan lukien elokuun lopulla käynnistyvä kauden neljäs grand slam -turnaus US Open. Juuri New Yorkista Nishikorilla on tilillään uran paras grand slam -saavutus kaksinpelissä: finaalipaikka vuonna 2014.

Maailmanlistan kärkipelaajista poissa kentiltä loppukauden ajan ovat myös kyynärpäävaivainen Serbian Novak Djokovic ja polvivaivainen Sveitsin Stan Wawrinka.