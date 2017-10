Katalonia-kiistely jäi taka-alalle - Espanjan valmentaja toivoi urheilusta esimerkkiä

Poliittiset jännitteet Espanjan ja Katalonian välillä jäivät jalkapallokentällä taka-alalle, kun Espanjan maajoukkue sinetöi perjantain myöhäispelissä paikkansa miesten ensi kesän MM-lopputurnauksessa. Espanja kukisti odotetusti Albanian 3-0 Alicantessa.

Katalonian itsehallinnon vahvistamista tukenut Barcelona-puolustaja Gerard Pique pelasi 92. ottelunsa Espanjan riveissä.

- Minusta Pique on erittäin tärkeä pelaaja maajoukkueessa. Hän on rauhallinen, ja hänen ja muun joukkueen suhde on kunnioittava, avausmaalin tehnyt Rodrigo kommentoi.

Osa Alicanten yleisöstä taputti Piquelle, mutta puolustaja sai kuulla katsomosta myös buuauksia.

- Minusta Pique ei ole koskaan sanonut kannattavansa itsenäisyyttä. Hän on toivonut keskusteluja Espanjan ja Katalonian välille, jotta itsenäisyysäänestyksen tulos olisi sitova, alicantelaiskatsoja Sofia Duperiel totesi.

Runsaan vuoden Espanjaa luotsanneen Julien Lopeteguin mukaan nyt on aika keskittyä positiivisiin uutisiin jalkapallossa ja Espanjassa.

- Urheilu voi näyttää esimerkkiä hyvistä asioista, päävalmentaja sanoi.

Valenciaa edustavan Rodrigon lisäksi Espanjan maaleista vastasivat Real Madridin Isco ja Bayern Münchenin Thiago Alcantara.

Espanja kasvatti G-lohkossa johtonsa viiteen pisteeseen, kun Italia jäi 1-1-tasapeliin Makedonian kanssa.

- Joukkue on osoittanut sitoutuneisuutta, tahtoa, nöyryyttä ja intohimoa minun valmentajakauteni aikana. Ne ovat MM-lopputurnauspaikan taustalla, Lopetegui korosti.