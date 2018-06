Käsipallokauteen valmistautuva GrIFK hankki päävalmentajan kilpailijan leiristä

Käsipallon miesten SM-liigassa neljänneksi sijoittunut GrIFK kiinnitti uudeksi päävalmentajakseen Kaj Hagmanin, joka on valmentanut viisi edellistä kautta liigajoukkue SIF:iä. Hagmanin, 38, sopimus on kaksivuotinen, ja siinä on lisäksi optio kolmannesta kaudesta.

GrIFK odottaa Hagmanin pystyvän kehittämään seuran nuoria pelaajia, kun joukkue satsaa tulevaisuuteen.

– Valmentajan pitää luotsia joukkue sellaiseen peliin mitä pelaajarunko sallii, ja uskomme että Hagman pystyy toteuttamaan sen, GrIFK Elitin puheenjohtaja Kristoffer Aspelin kertoi tiedotteessa.

Pelaajaurallaan Hagman edusti kasvattajaseuransa BK-46:n lisäksi SIF:iä ja EIF:iä. Hän pelasi myös A-maajoukkueessa.