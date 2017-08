Karsintavoitto avasi Wikströmille tien golfin arvoturnaukseen

Ammattilaispelaaja Ursula Wikström pääsee kuudennen kerran golfin Britannian avoimeen mestaruuskilpailuun, sillä hän voitti maanantaina St. Andrewsin Castle-kentällä pelatun karsinnan. Torstaina alkavassa kauden neljännessä arvoturnauksessa pelaavat samat kaksi suomalaista kuin Rion olympiagolfissa, koska Noora Tamminen sai paikan Euroopan-kiertueen rankinginsa perusteella.

Kingsbarnsin kentällä St. Andrewsissa British openin pelaajille on luvassa skottityyliin links-golfia dyynimäisissä maisemissa. Wikströmin mukaan links-golf on aivan eri peliä kuin pelaaminen muilla kenttätyypeillä.

- Jos normaalisti löisit vaikka rautaysillä, niin vastatuuleen voi links-kentällä joutua ottamaan kaksi tai kolme mailaa isomman työkalun. Tuulen lisäksi pitää huomioida kentän muodot, sillä pallo ei pysähdy siihen, mihin se laskeutuu, Wikström valotti puhelimitse Skotlannista.

Kingsbarnsin kentän hän aikoo kiertää vasta turnauksen aattona keskiviikkona.

- Caddienä oleva mieheni Mika (Wikström) on pelannut kentän monta kertaa, ja siitä on minulle hyötyä, Ursula Wikström kertoi.

Maanantain karsinnassa hän pelasi 67 lyönnin tuloksen, mutta ei halunnut tehdä karsinnasta numeroa.

- Tämän viikon tavoite on torstaina alkava turnaus, 37-vuotias Wikström tiivisti.

Valopilkkuja tasapaksuun kauteen

Naisten Euroopan-kiertueen kausi on ollut rikkonainen, sillä turnauksia on ollut helmi-heinäkuussa vain kuusi. Wikström kuvaa peliään toistaiseksi tasapaksuksi, sillä harjoitteluun on ollut vaikea löytää samaa virettä kuin kisoihin.

- Olin jo melkein unohtanut, että voitinhan minä kesäkuussa sen Vihdin kisan. Se oli hyvä kisa, mutta alempaa tasoa kuin Euroopan-kiertue, Wikström muisteli.

Myös maanantaina peli kulki.

- Kierroksella ei tullut yhtään bogia. Helpotti myös, kun sain pari helppoa birdietä, Wikström kertasi.

Karsinnasta kisapaikkansa varmistivat myös muun muassa Yhdysvaltain Paula Creamerja Englannin konkari Laura Davies, joka pelaa British openissa ennätyksellisen 37. kerran.