Kärpät katkaisi tappioiden suman - Rynnäs: "Nollapeli olisi ollut bonusta"

Rynnäs pelasi miehekkäästi ja otti kiinni kaikki mitä tarvittiin. Kärpät oli täysin ylivoimainen, mutta divarin tason tuomarit tuomitsee! Tappara vuorostaan suli täysin tänään, tätä Suomen jääkiekko tänä päivänä on! Kukahan Hakanpään tällä kertaa sai sairastuvalle on tämä Suomen jääkiekko ihmeellistä, kun saavat vahingoittaa tähti pelaajia eikä puusilmä tuomarit huomaa mitään. Aloitus on ainoa asia, joka vastaa kansainvälistä tasoa ja siinä ollaan mallioppilaan mallioppilaita.