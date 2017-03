Kanervalla riittää pohtimista tulevan rakentamisessa

Markku Kanervan ensimmäinen MM-karsintapeli jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja toi pettymyksen lisäksi paljon pohdittavaa, mutta myös joitain rakennuspalikoita ehkä parempaan huomiseen.

- Ensimmäisessä nukuttiin maalin edessä, ei kaveri voi saada ottaa palloa haltuun ja laittaa sisään. Se oli anteeksiantamatonta. Toinen sinänsä hyvin tehty erikoistilannemaali, mutta silti, kyllä sitä pitää pystyä päästä häiritsemään, Kanerva manaili Turkin maaleja.

- Mutta prässi alkoi toimimaan, saimme pallonhallintajaksoja, pystyimme puhkomaan linjoja, luomaan muutama paikka. Tavoite oli päästä vielä haastamaan kavennusmaalin kautta, mutta sitä ei valitettavasti saatu. Mutta kokonaisilme oli hyvä, ja taistelutahto näkyi, Kanerva haki myönteisiä puolia.

Suomen puolustus kaatui jälleen keskitystilanteisiin. Kanerva tiedostaa ongelman, mutta ihmeratkaisua on vaikea löytää.

- No, kyllä me keskityksiä klaarattiinkin. On kuitenkin muistettava, että tuollaista joukkuetta vastaan on vaikea estää keskityspaikkoja. Yrität tukkia keskustaa, ja nousevat laitapakit saavat luotua yksi vastaan yksi -tilanteita. Ja niissä ovat vikkeliä, saavat helposti jalan vapaaksi.

- Täytyy siis antaa kunnia myös vastustajalle. He ovat hereillä, ja härskejä maalipaikassa. Siinäkin (1-0-maalissa) oli kolme-neljä turkkilaista: tulevat ja satsaavat niihin paikkoihin. No silti, kyllähän meidän pitää tuota tehostaa. Käyty läpi harjoituksissa, ja pitää käydä jatkossakin.

Prässipeli lupaavaa

Kanervan mukaan pelissä oli ”tiettyjä elementtejä”, joiden ”varaan on hyvä rakentaa”. Esimerkiksi prässipeli oli ajoittain lupaavaa.

- Kun pystytään prässäämään Turkkia vieraissa niin, että alkavat räiskiä palloa pois ja saamme pallokontrollin. Ja maalipaikkoja, prässin kautta. Siinä yksi, mihin kannattaa rakentaa.

Pallonhallinta ei kuitenkaan juuri luo maalipaikkoja, ja siinä(kin) riittää työtä.

- Edelleen jäi harmittamaan tietyt syöttövirheet. Pallon rauhoittaminen aikaisemmin, ne ratkaisevat murtavat syötöt, ja ensimmäinen kosketus. Niissä on eroa huippujoukkueilla ja meillä.

MM-karsinta jatkuu kesäkuussa kotona Ukrainaa vastaan, ja silloin porukasta puuttuvat pelikieltoon itsensä varoituksilla asettaneet Paulus Arajuuri ja Alexander Ring. Suomi sai pelissä viisi varoitusta, Turkki vain yhden.

- Huomautin ennen peliä, että hölmöt kortit pois. Ja ne tulevat usein helpoista virheistä, menetetään pallo, ollaan jäljessä ja joudutaan repimään. Sanoin, että miettikää, onko välttämätöntä repiä ja estää vastaisku. Anna mennä, jos meillä on kavereita alhaalla, Kanerva puhisi.

- No, onhan nuo helpommin sanottuja kuin tehtyjä. Sääli vain, että pelikieltoja tuli. Mutta on meillä vaihtoehtoja noille (Arajuuren ja Ringin) paikoille.