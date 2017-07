KalPa rohmusi pelaajia - kaksi NHL:n kakkoskierroksen varausta Kuopioon

Jääkiekkoliigassa pelaava KalPa on vahvistanut rivejään kahdella NHL:n kesän varaustilaisuuden toisen kierroksen hyökkääjävarauksella. Joni Ikonen saapuu Kuopioon ruotsalaisesta Frölundasta ja ranskalainen Alexandre Texier puolestaan Grenoblesta.

Espoolaislähtöinen Ikonen siirtyi Ruotsiin jo 16-vuotiaana ja pääsi viime kaudella debytoimaan myös Ruotsin SHL:ssä. Vuoden mittaisen sopimuksen tehnyt Ikonen oli alle 18-vuotiaiden maajoukkueen keväisen MM-hopean takuumiehiä.

Texier, 17, on Ranskan jääkiekon suurimpia lupauksia. Hänen sopimuksensa kattaa kaksi seuraavaa kautta.

Aiemmin keskiviikkona KalPa tiedotti tehneensä ensi kauden kattavan sopimuksen puolustaja Konsta Mäkisen kanssa. Sopimuksessa on kahden kuukauden try out -jakso.

