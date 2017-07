KalPa nappasi Slovakiasta palaavan suomalaispuolustajan

Jääkiekkoliigassa pelaava KalPa on tehnyt ensi kauden kattavan sopimuksen puolustaja Konsta Mäkisen kanssa. Seura kertoi asiasta verkkosivuillaan.

Mäkisen sopimuksessa on kahden kuukauden try out -jakso. Ilves-kasvatti palaa vuoden tauon jälkeen Suomeen Slovakian pääsarjasta HC Nove Zamkyn joukkueesta.

Aiemmin Mäkinen on pelannut kotimaan pääsarjassa vain Ilveksen paidassa. Liigaotteluita on kaudesta 2010-2011 lähtien kertynyt yhteensä 186 kappaletta. Tehopisteitä Mäkinen on tehtaillut 8+19=27.

25-vuotias Mäkinen on nuorempana edustanut kaikkia Suomen juniorimaajoukkueita. Hän on alle 18-vuotiaiden MM-pronssimitalisti vuodelta 2010.

