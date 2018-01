Kaksinkertainen voittaja Azarenka jää pois Australian avoimista

Kaksi kertaa Australian avointen kaksinpelin voittanut Victoria Azarenka jää pois tenniskauden ensimmäisestä grand slam -turnauksesta. Azarenkalle oli tarjolla villi kortti Australian avoimiin.

Azarenka on viime vuodesta lähtien käynyt kiistaa poikansa huoltajuudesta entisen miehensä kanssa. Oikeus on määrännyt, ettei poikaa saa viedä Kalifornian ulkopuolelle ennen kuin kiista on ratkaistu, ja tämän vuoksi Azarenka jäi viime vuonna pois Yhdysvaltain avoimesta mestaruusturnauksesta.

Azarenka voitti Australian avoimet 2012 ja 2013. Myös Serena Williams jää pois turnauksesta synnytettyään viime vuonna esikoisensa.