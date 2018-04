Kaksi italialaismiestä syytteeseen väkivallasta - Liverpool-fani kriittisessä tilassa

Kahta italialaismiestä vastaan on nostettu syyte väkivallasta ennen Liverpoolin ja AS Roman Mestarien liigan välieräottelua tiistaina. Vakavia päävammoja saanut 53-vuotias mies on kriittisessä tilassa, kertoi BBC.

20-vuotiasta italialaista syytetään väkivaltaisesta mellakasta ja ruumiinvamman aiheuttamisesta. 29-vuotiasta syytetään puolestaan väkivaltaisesta mellakasta.

53-vuotias oli matkustanut Irlannista Liverpooliin seuraamaan ottelua, kun hän loukkaantui Anfieldin jalkapallostadionin lähellä olevan pubin ulkopuolella ennen pelin alkua.

Silminnäkijät kertovat nähneensä ryhmän Roman kannattajia tulevan Anfieldin ulkopuolelle, jonne Liverpoolin kannattajia oli kokoontunut.

53-vuotiasta hoidetaan neurologisessa sairaalassa Liverpoolissa.

Linkki juttuun