Kaisa Mäkäräinen hemmotteli kotiyleisöään SM-kullalla

No Pärmäkoski hiihti tämän "pikkukilpailun" sponsoreiden ja meedian takia, jolla ei ole mitään merkitystä Kristalle.

MM/Maailman cupeissa, Pärmäkoski on ollut suomen paras naishiihtäjä. Mäkäräinen on ollut toisinaan hyvä lajissaan, mutta viime vuosina epävarma.

Pärmäkoski hakkaa Mäkäräisen 100-0, kun katsoo viime arvokilpailuja.