JYP hurjassa vireessä - Pelicans jäi jyrän alle

JYP jatkaa vahvassa nosteessa jääkiekkoliigassa. Keskiviikkona keskisuomalaisten vireen sai kokea Pelicans, joka otti nokkaan maalein 0-4.

JYP ratkaisi pelin toisessa erässä vajaassa neljässä minuutissa, kun maaliverkkoa heiluttivat Jani Tuppurainen, Juha-Pekka Hytönen ja Janne Tavi. Päätöserässä lukemia kaunisteli Joonas Nättinen.

- Ekan maalin jälkeen pakattiin kamat kasaan ja lähdettiin menemään. Ei jaksettu keskittyä kuin ensimmäinen puolisko. Samaa trendiä on ollut aikaisemminkin. En ole yhtään tyytyväinen tähän juttuun, Pelicans-luotsi Petri Matikainen manasi.

JYP on yltynyt huonon syyskauden jälkeen kovaan liitoon Liigassa. Viimeiseen kymmeneen peliin se on kairannut yhdeksän voittoa. Sarjataulukossa JYP on noussut jo viidenneksi.

- Onnistumiset tuovat rentoutta. Syksyllä vähän asetettiin itselle liikaa paineita. Nyt pitää vaan antaa mennä samalla meiningillä. Kovasti pitää kuitenkin tehdä hommia ja olla nöyränä. Joka ilta pitää olla valmiina taistelemaan, JYPin Tuppurainen sanoi.