Juuso Hassi otteli kolmannen mestaruutensa

Oriveden Ponnistuksen Juuso Hassi säilytti valtikkansa 10-ottelussa. Hassi otteli kolmannen perättäisen SM-kultansa sunnuntaina Kalevan kisoissa. Tällä kertaa voitto tuli pistein 7 512.

Hassi oli ottelussa ylivoimainen, sillä toiseksi sijoittunut Leo Uusimäki jäi kärkimiehestä 350 pistettä. Pronssia saavutti Eetu Kangas.

- Mestaruuden juhliminen alkaa tulemaan tavaksi. Aika rennosti lähdin ottelemaan ja suoritus oli melko tasainen. Korkeus oli paha moka. Siinä jäin ainakin kymmenen senttiä omasta tasosta, Hassi summasi.

- Tämä oli iso tasonnosto alkukaudesta. Uskon, että loppukaudesta on eväitä vielä parempiin pisteisiin, Hassi jatkoi.

Berliinin EM-kisojen tulosrajasta (7 800) Hassi jäi vajaat 300 pistettä. Ennätyksensä (7 734) Hassi otteli kaksi vuotta sitten Oulussa.

- Alkukausi oli niin murheellinen, että en sitä rajaa edes ajatellut. Seuraava steppi on nostaa tasoa ylöspäin vähän joka lajissa. Nopeutta on tullut lisää ja se on vaikuttanut paljon. Edelleen sitä puolta pitää vielä kehittää, Hassi analysoi.

Berliinin EM-kisoihin valittu Elmo Savola otteli suunnitelmansa mukaan vain lauantain viisi lajia. Lappajärven Veikkojen urheilija rikkoi tulosrajan jo viime kesänä ja hänet valittiin ensimmäisten joukossa kisoihin.

- Tämä oli hyvä kenraali Berliiniä ajatellen. Minua ei huoleta, vaikka en ole yhtään kokonaista ottelua tänä kesänä tehnyt. Toisen päivän lajit ovat minulle vahvoja, avauspäivän jälkeen ottelua johtanut Savola sanoi.