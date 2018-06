Jussinmäet osallistuivat Jukolan viestiin kolmen sukupolven joukkueella – joukkue kasvaa sitä mukaa kun suku karttuu

Kun perheen harrastuksia ovat metsänhoito, marjastus, sienestys, metsästys ja kalastus, niin melkein pystyy jo aavistamaan, mikä on perheen yhteinen urheiluharrastus.

Tietenkin suunnistus.

Raine Jussinmäki osallistui ensimmäisen kerran Jukolan viestiin vuonna 1988.

Metsä ja siellä tapahtuvat toiminnot ovat halsualaisen Jussinmäen perheen juttu. Isältä pojalle, pojanpojalle, pojantyttärelle ja pojanvaimolle.

Jussinmäet ovat osallistuneet Halsuan Mäkijussit -nimisellä perhejoukkueella Jukolan viestiin jo kaksitoista kertaa peräkkäin. Joukkueen vakiojäseniä ovat olleet isoisä Mauri, hänen poikansa Raine, Tero, Ari ja Tuukka.

Usein mukana on ollut myös veljessarjan viides jäsen Teemu. Viime vuosina Teemun paikan on ottanut Rainen poika Akseli, 18.

Kolme sukupolvea Jussinmäkiä.

Ainoa perheen ulkopuolinen joukkueen jäsen on ollut Kari Mastokangas.

– Kari on meidän ottopoika, Raine Jussinmäki vitsailee.

Eikä tässä vielä kaikki. Jussinmäillä oli nyt toista kertaa perhejoukkue myös Venlojen viestissä.

Joukkue koostuu veljesten vaimoista sekä Rainen Tuulia-tyttärestä.

Jussinmäkien Jukolan viesti alkaa tavaroiden siirtomarssilla. Isä ja poika, Mauri ja Raine, kantohommissa Hollolan metsämaisemissa. KUVA: Silja Viitala

Vaimot ovat aloittaneet suunnistuksen aikuisiällä, suurin piirtein sitä mukaa kun heidät on sukuun naitu. Käännytystyö suunnistajiksi on siis alkanut jo seurusteluvaiheessa?

– Ei niitä paljon ole tarvinnut käännyttää, Raine hymyilee.

Jussimäkien huoltojoukkoihin Hollolan Jukola-tapahtumassa kuuluvat isoäiti Marianne ja Rainen nuoremmat pojat Pietari, 14, ja Iisakki, 12.

Viime vuonna Joensuun Jukola-tapahtumassa tehdyn kyselyn mukaan 73 prosentilla osanottajista on korkeakoulutausta. Lajin imagoon sopii, että 12-vuotias Iisakki Jussinmäkikään ei kuluttanut luppoaikaansa pelaamalla älylaitteella, vaan lukemalla kirjaa.

14-henkinen Halsuan Mäkijussien ryhmä tuli Hollolaan kolmella henkilöautolla ja yöpyi puolijoukkueteltassa.

– Moni tästä porukasta on pelannut myös pesäpalloa, mutta sitä on vaikea harrastaa perheenä. Suunnistuksen hienouksiin kuuluu, että tässä lajissa sekin on mahdollista.

Akseli Jussinmäki pystyttää keskisalon.

Jussinmäet ovat osallistuneet myös Ruotsissa järjestettävään Tiomila-viestiin ja talvella osa porukasta on sivakoinut Finlandia-hiihtoja. Jukola on kuitenkin rakkain tapahtuma. Miksi?

– Kyllä se on tämä omaan porukkaan muodostunut yhteishenki, Mauri Jussinmäki arvioi.

16-vuotias Tuulia Jussinmäki jatkaa perheen suunnistusperinteitä.

68-vuotias eläkkeellä oleva rakennustarkastaja kertoo, että hän osallistui ensimmäisen kerran Jukolan viestiin jo vuonna 1982. Perhejoukkueella vuonna 2007 alkanut traditio on nostanut Jukolan elämyksellisen arvon hänelle kuitenkin uudelle tasolle.

– Olen kauhean kiitollinen, että meille on muodostunut tällainen perinne.

Kilpailumenestys ei ole Halsuan Mäkijusseille tärkeä asia. Lauantain Venlojen viestissä joukkueen sijoitus oli 1376:s. Kilpailuun osallistui yli 1600 joukkuetta.

– Ihan tyytyväisiä ollaan, Maria Jussinmäki kommentoi joukkueen suoritusta.