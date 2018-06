Junioreiden kesä on täynnä jalkapalloa – treenien ulkopuolella pihapelit ja palloilun katselukin käyvät

OLS:n vuonna 2007 syntyneiden poikien kesä täyttyy jalkapallosta.

Lajitaitojen lisäksi tärkeää on positiivinen ilmapiiri joukkueen sisällä.

Valmentaja Olli-Pekka Piisilä lähes herkistyy, kun häneltä kysyy, millaista on valmentaa 10–11-vuotiaita poikia.

– Isoin ihastukseni tähän ryhmään on se, että kaikki on niin aitoa. Pojat tulevat tänne siksi, koska he rakastavat jalkapalloa ja haluavat pitää hauskaa.

Piisilä valmentaa Oulun Luistinseurassa kolmatta vuotta. Kahtena aikaisempana vuonna hän opasti hieman vanhempia poikia, mutta nyt hänen vastuullaan ovat OLS:n vuonna 2007 syntyneet juniorit.

– Jos itsellä on vähän huonompikin päivä, niin vaikea sitä on olla pitkään pahalla päällä, kun tänne tulee, Piisilä sanoo Huuhkajapuiston kentän reunalla.

Poikien valmentaminen ei ole pelkkää jalkapallon opettamista, vaan huomiota kiinnitetään myös ilmapiiriin ja käyttäytymiseen. OLS:n ”nollaseiskat” ovat mukana Palloliiton Kannusta mua -kampanjassa, joka painottaa positiivisen ilmapiirin tuomista mukaan lasten harrastukseen. Piisilän mukaan kampanjan teemoja pitää käydä läpi joukkueen kanssa yhdessä.

– Mukana on erilaisia persoonia. Toiset ovat tottuneet, että asioista sanotaan suoraan. Olemme puhuneet, että käyttäydy niin kuin haluaisit sinua kohtaan käyttäydyttävän.

10–11-vuotiaat pojat näyttävät tunteensa, eikä itkuiltakaan vältytä. Poru tulee usein tilanteessa, jossa pelaaja kokee epäonnistuneensa.

– Se tulee häviöiden jälkeen, vaikka olisimme pelanneet hyvin.

Osana Palloliiton kampanjaa OLS-07 järjestää tämän viikon sunnuntaina piirisarjan turnauksen Heinäpäässä. Mukaan saapuu joukkueita ympäri Pohjois-Suomen.

Piisilän kaitsemaan joukkueeseen kuuluu tällä hetkellä peräti 38 poikaa, joista iso osa on pelannut yhdessä jo muutaman vuoden ajan.

Iso lauma poikia tarvitaankin, sillä harjoituksia, pelejä ja tur­nauksia riittää koko kesäksi. Tällä hetkellä ryhmällä on viikon aikana kahdet aamutreenit ja kolmet iltaharjoitukset.

Joukkue osallistuu vuotta vanhempien sarjatoimintaan, minkä lisäksi ohjelmassa on lukuisia piirisarjan turnauksia.

Matkustaminen tulee tutuksi jo tässä iässä. Joukkue on käynyt tänä kesänä Vierumäellä, ja ensi viikolla on edessä Ilves Cup Tampereella. Heinäkuussa joukkue suuntaa kohti Rovaniemeä, ja syyskuussa on edessä matka Pietarsaareen.

Oululainen Frans Karvonen laittaa nappulakengät jalkaan ja silmälasinsa reppuun. Edessä on jälleen yhdet puolentoista tunnin jalkapalloharjoitukset, jotka rytmittävät 10-vuotiaan koululaisen kesälomaa.

Vedot lähtevät napakasti kohti maalivahtia.

Pojan jalkapalloharrastus on samalla koko Karvosen perheen harrastus. Kaakkurinkankaalla asuva Frans ei aivan vielä kulje yksin treenimatkaa, joten hän tarvitsee kuljetuksen sekä kentälle että treenien jälkeen sieltä pois.

– Paljon kuskaamista, äiti Päivi Vuoti-Karvonen tuumaa.

– Tämä on kalenterien tsekkaamista, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Pitää keretä kuskaamaan toisetkin lapset harrastuksiin, sillä perheen isä tekee paljon matkatöitä.

Lapsia ja nuoria syytellään sosiaalisen median liikakäytöstä, mutta Karvosen perheessä yksi some-sovellus on lähes korvaamaton.

– Onneksi on kimppakyydit. Whatsappailemalla niitä hyvin järjestyy.

Frans Karvosen jalkapalloharrastusta voisi kuvailla kokonaisvaltaiseksi toiminnaksi.

– Jos ei ole treenejä, niin hän pelaa pihalla. Ja jos ei pelaa itse, niin katsoo jalkapalloa telkkarista, tai pelaa FIFAa, äiti naurahtaa.

Ja voihan välillä käydä katsomassa jalkapalloa paikan päällä kentän laidalla.